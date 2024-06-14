Укренерго продовжило відключення світла сьогодні на чотири години

У п’ятницю, 14 червня, графіки погодинних відключень електроенергії почали діяти з 14:00 та триватимуть до 22:00. Раніше планувалось, що відключення почнуть діяти з 18:00. Про це повідомляє пресслужба Укренерго.

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Причина перегляду графіків відключень світла — зростання споживання електроенергії в східних регіонах та зниження виробництва електроенергії сонячними електростанціями у західних областях.

При цьому, енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури не обмежується.

Дефіцит в енергосистемі

Найближчими днями Енергоатом виведе у ремонт ще один енергоблок АЕС. Враховуючи це, а також зростання споживання електроенергії у липні, дефіцит генерації в енергосистемі може збільшитись.

«Але, з іншого боку, саме такий графік ремонтів дозволить восени максимально скоротити тривалість вимушених відключень електроенергії», — зазначили в Енергоатомі.

В Укренерго очікують, що в середині літа ситуація в енергосистемі країни може бути найважчою.