Упродовж доби 14 червня Україна планує імпортувати рекордний добовий обсяг електроенергії - 31 904 МВт-год, з максимальною потужністю в окремі години до 1 689 МВт. Про це повідомляє пресслужба Укренерго.
14 червня 2024, 12:39
Сьогодні Україна планує рекордний імпорт електроенергії з Європи
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Зазначається, що електроенергію імпортуватимуть з п’яти країн:
- Румунії,
- Словаччини,
- Польщі,
- Угорщини,
- Молдови.
Водночас експорт не передбачається.
Знеструмлення
У компанії додали, що внаслідок негоди залишаються знеструмленими три населені пункти у Сумській області.
Із інших причин без енергоживлення 494 населені пункти. Зокрема, через бойові дії є нові знеструмлення у Дніпропетровській, Донецькій та Харківській областях.
Нагадаємо
Сьогодні, 14 червня, по всій Україні обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень світла з 18:00 до 22:00.
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 6
багато з них чомусь вважають що держава має надавати електрику як якусь державну послугу, та ще й за ціною яка їм має сподобатись
С марта этого года я к городской сети и не подключался.
В Румынию по прежнему экспорт, а людям лапша на уши.