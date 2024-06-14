Сьогодні Україна планує рекордний імпорт електроенергії з Європи

Упродовж доби 14 червня Україна планує імпортувати рекордний добовий обсяг електроенергії - 31 904 МВт-год, з максимальною потужністю в окремі години до 1 689 МВт. Про це повідомляє пресслужба Укренерго.

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Зазначається, що електроенергію імпортуватимуть з п’яти країн:

Румунії,

Словаччини,

Польщі,

Угорщини,

Молдови.

Водночас експорт не передбачається.

Знеструмлення

У компанії додали, що внаслідок негоди залишаються знеструмленими три населені пункти у Сумській області.

Із інших причин без енергоживлення 494 населені пункти. Зокрема, через бойові дії є нові знеструмлення у Дніпропетровській, Донецькій та Харківській областях.

Нагадаємо

Сьогодні, 14 червня, по всій Україні обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень світла з 18:00 до 22:00.