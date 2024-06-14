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14 червня 2024, 12:39

Сьогодні Україна планує рекордний імпорт електроенергії з Європи

Упродовж доби 14 червня Україна планує імпортувати рекордний добовий обсяг електроенергії - 31 904 МВт-год, з максимальною потужністю в окремі години до 1 689 МВт. Про це повідомляє пресслужба Укренерго.

Упродовж доби 14 червня Україна планує імпортувати рекордний добовий обсяг електроенергії - 31 904 МВт-год, з максимальною потужністю в окремі години до 1 689 МВт.
Фото: pixabay.com

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Зазначається, що електроенергію імпортуватимуть з п’яти країн:

  • Румунії,
  • Словаччини,
  • Польщі,
  • Угорщини,
  • Молдови.

Водночас експорт не передбачається.

Знеструмлення

У компанії додали, що внаслідок негоди залишаються знеструмленими три населені пункти у Сумській області.

Із інших причин без енергоживлення 494 населені пункти. Зокрема, через бойові дії є нові знеструмлення у Дніпропетровській, Донецькій та Харківській областях.

Нагадаємо

Сьогодні, 14 червня, по всій Україні обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень світла з 18:00 до 22:00.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 6

+
0
Три літри
Три літри
14 червня 2024, 12:58
#
Зря, треба вимкнути побутових споживачів у виховних цілях

багато з них чомусь вважають що держава має надавати електрику як якусь державну послугу, та ще й за ціною яка їм має сподобатись
+
+15
Mini Mi
Mini Mi
14 червня 2024, 15:19
#
Это да, полностью поддерживаю. Может дойдет до всех, что вместо того чтобы платить налоги, да ещё и в том объеме что нравится государству, лучше вложиться в себя. Домашняя СЕС на 5квт с системой хранения на 10квт/ч вам обойдется всего в 4к$.
С марта этого года я к городской сети и не подключался.
+
0
Rubi0
Rubi0
14 червня 2024, 15:42
#
Типа сиди без света и молча плати налоги, причем работу сам себе еще найди и попробуй до нее доехать не попав в тцк, именно такое светлое будущее хотели бабушки на майдане для своих внуков
+
0
milon
milon
14 червня 2024, 16:40
#
Та люди давно поняли что это держава ничего не обязана и не даст, но проблема есть, ты даже не можешь покинуть эту страну
+
0
Mini Mi
Mini Mi
14 червня 2024, 16:57
#
Можешь конечно, а что не бесплатно, так кто ж рабов бесплатно отпускать будет?
+
+13
Ranet
Ranet
14 червня 2024, 15:29
#
Похоже, пробуют запустить переход с Польшей. Это хорошо.
В Румынию по прежнему экспорт, а людям лапша на уши.
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