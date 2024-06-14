Відключення світла: В Укренерго назвали графіки на сьогодні

У п'ятницю, 14 червня, по всій Україні обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень світла з 18:00 до 22:00. Про це повідомляє пресслужба Укренерго.

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Зазначається, що енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури, які виконують функцію життєзабезпечення населення, а також підприємства, які імпортують 80% електроенергії для власних потреб, обмежувати не планують.

Дефіцит в енергосистемі

Найближчими днями Енергоатом виведе у ремонт ще один енергоблок АЕС. Враховуючи це, а також зростання споживання електроенергії у липні, дефіцит генерації в енергосистемі може збільшитись.

«Але, з іншого боку, саме такий графік ремонтів дозволить восени максимально скоротити тривалість вимушених відключень електроенергії», — зазначили в Енергоатомі.

В Укренерго очікують, що в середині літа ситуація в енергосистемі країни може бути найважчою.