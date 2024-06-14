Офіційний курс: НБУ знизив курс гривні на 25 копійок

Національний банк України встановив на 14 червня 2024 року офіційний курс гривні на рівні 40,69 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ знизив курс гривні на 25 копійок.

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Валютний ринок

НБУ на 14 червня встановив офіційний курс євро на рівні 43,88 грн. Європейська валюта подорожчала на 35 копійок.

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