Офіційний курс: НБУ зміцнив курс гривні на сім копійок

Національний банк України встановив на 13 червня 2024 року офіційний курс гривні на рівні 40,4441 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ підвищив курс гривні на 7 копійок.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Валютний ринок

НБУ на 13 червня встановив офіційний курс євро на рівні 43,53 грн. Європейська валюта подорожчала на 8 копійок.

«Мінфін Валюта» — безкоштовна мобільна програма, в якій доступна вся необхідна інформація — від курсів валют усіх українських банків до розташування пунктів обміну: Google Play або AppStore.