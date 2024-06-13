Банки Киргизстану відмовилися від переказів з росії після нових санкцій США

Відразу кілька банків Киргизстану припинили здійснювати грошові перекази з росії до республіки та у зворотному напрямку, йдеться на офіційних сайтах кредитних організацій, пише Moscow Times.

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Що відомо

Так, РСК-банк, що займає одну з лідируючих позицій на фінансовому ринку республіки, інформує, що на цей час не працюють такі системи переказів: Astrasend, Юністрім, Contact, Золота корона, сбєрбанк-онлайн. З тими самими системами зупинив роботу і банк «Компаньйон».

Мбанк, який також є одним із найпопулярніших на ринку Киргизстану, ввів обмеження на роботу з рублями.

«У зв'язку з волатильністю курсу та можливими різкими коливаннями валютного ринку введено тимчасове обмеження за рублевими рахунками та картками (поповнення, перекази, конвертації)», — повідомляється на сайті банку.

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