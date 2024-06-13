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13 червня 2024, 17:46

Банки Киргизстану відмовилися від переказів з росії після нових санкцій США

Відразу кілька банків Киргизстану припинили здійснювати грошові перекази з росії до республіки та у зворотному напрямку, йдеться на офіційних сайтах кредитних організацій, пише Moscow Times.

Відразу кілька банків Киргизстану припинили здійснювати грошові перекази з росії до республіки та у зворотному напрямку, йдеться на офіційних сайтах кредитних організацій, пише Moscow Times.► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новиниЩо відомоТак, РСК-банк, що займає одну з лідируючих позицій на фінансовому ринку республіки, інформує, що на цей час не працюють такі системи переказів: Astrasend, Юністрім, Contact, Золота корона, сбєрбанк-онлайн.
Фото:depositphotos

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Що відомо

Так, РСК-банк, що займає одну з лідируючих позицій на фінансовому ринку республіки, інформує, що на цей час не працюють такі системи переказів: Astrasend, Юністрім, Contact, Золота корона, сбєрбанк-онлайн. З тими самими системами зупинив роботу і банк «Компаньйон».

Мбанк, який також є одним із найпопулярніших на ринку Киргизстану, ввів обмеження на роботу з рублями.

«У зв'язку з волатильністю курсу та можливими різкими коливаннями валютного ринку введено тимчасове обмеження за рублевими рахунками та картками (поповнення, перекази, конвертації)», — повідомляється на сайті банку.

Читайте: США відключили від доларів та євро Московську біржу

Ще п'ять киргизьких банків повідомили про запровадження обмежень щодо операцій «доларовий рахунок — конвертація рубль/долар».

Нагадаємо

Напередодні США запровадили нові санкції проти більш ніж 300 фізичних та юридичних осіб із росії, Білорусі, Болгарії, Казахстану, Сербії, Киргизстану, Китаю, Туреччини, а також інших держав Європи, Азії та Африки за допомогу у здійсненні російської військової агресії проти України.

При цьому в Мінфіні Сполучених Штатів попередили, що обмежувальні заходи можуть бути розширені та поширені на ті фінансові установи, які надають «будь-які послуги» людям та організаціям із списку санкцій.

Обмеження, зокрема, торкнулися Московської біржі, яка припинила торги доларом та євро. Через це багато росіян кинулися скуповувати готівкову валюту: кореспондент The Moscow Times вранці 13 червня відвідав відділення кількох великих банків у москві, але доларів та євро не виявилося в жодному.

Низка російських брокерів повідомила, що виведення доларів США, євро і гонконгських доларів з брокерських рахунків клієнтів тимчасово недоступне. Зокрема, про це попередили клієнтів Газпромбанку, БКС та Райффайзенбанку.

Восени минулого року через загрозу запровадження санкцій з боку США основна частина банків Киргизстану припинила обслуговування на території республіки російських платіжних карток «Мир».

Джерело: Мінфін
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