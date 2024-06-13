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13 червня 2024, 17:03

У Нацбанку назвали причини зростання курсу долара

Останнім часом курс долара зростав через збільшення структурного дефіциту на ринку. Національний банк має достатньо резервів, щоб тримати курс в певних межах. Про це під час монетарного брифінгу заявив заступник голови НБУ Юрій Гелетій.

Останнім часом курс долара зростав через збільшення структурного дефіциту на ринку.
Фото: НБУ

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«Ми моніторимо, контролюємо ситуацію. Ситуація на ринку є контрольованою. У нас є достатній рівень резервів. Курс може коливатися як в сторону ревальвації, так і девальвації. НБУ буде активним гравцем, і ми будемо зважувати структурні дисбаланси», — сказав він.

За словами Гелетія, завдяки відновленню ритмічності міжнародної допомоги уряд отримав можливість використовувати цю валюту і власне в травні збільшив бюджеті видатки. У тому числі активно проводилися авансові платежі із закупівлі окремих груп товарів.

Також відбулися зміни у пропозиції валюти в травні — закінчився період, коли було накладання двох граничних строків розрахунків за експорт аграрної продукції — 90 та 180 днів.

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Крім того, додатковий попит сформувався за рахунок валютної лібералізації НБУ, розширенням можливостей бізнесу купувати валюту. Водночас за словами Гелетія, цей фактор не мав вирішального значення на формування попиту.

«Збільшення попиту на валюту і зменшення пропозиції зумовило послаблення курсу в травні», — зазначив заступник голови НБУ.

Він також додав, що НБУ залишається активним гравцем на ринку та згладжує дефіцит. Середній показник валютних інтервенцій НБУ у травні зріс до $135 млн на день порівняно з $104 млн у квітні та $80 млн у березні.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Vadim531
Vadim531
13 червня 2024, 17:08
#
Что-то ревальвации невидно, на 5 копеек укрепится, а на 40 ослабнет через день
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