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13 червня 2024, 17:10

Криптосети на EXMO.com: новий спосіб інвестування в криптовалюти з мінімальним ризиком

Криптосети — це простий метод розподілу інвестицій у цифрові активи. Вони дозволяють легко розширити криптопортфель та зменшити ризики, що зручно як для новачків, так і для досвідчених інвесторів.

У чому переваги криптосетів?

Зниження ризиків. Купуючи сет із різних криптовалют, ви розподіляєте свої кошти між кількома активами та підвищуєте стабільність своїх інвестицій. Тепер диверсифікувати ризики стало ще простіше!

Легкість та зручність. Купуйте сети з декількох активів всього за кілька кліків! Ціни у режимі реального часу — гарантія того, що ви придбаєте криптовалюти за кращими умовами, легко збільшуючи свій портфель за лічені хвилини.

Надійний вибір. До сетів ми включаємо топові проєкти з перевіреною репутацією, які добре себе зарекомендували. Все для того, щоб ви інвестували у найкращі активи на ринку.

Мемні монети, DeFi чи топ-активи за капіталізацією? Час вибрати свій криптосет!

Сети містять ретельно відібрані криптопроєкти — це гарантує, що кожен інвестор отримає найкращі активи на ринку. Мемні монети, DeFi-токени чи топ-активи за капіталізацією — обирайте криптосет, який відповідає вашим потребам та фінансовим цілям.

Сет мемних монет

Криптосет містить найбільш обговорювані мемні криптовалюти на ринку: Dogecoin (DOGE), Floki (FLOKI), Pepe (PEPE) та Shiba Inu (SHIB).

Сет DeFi-токенів

Інвестуйте в активи майбутнього, такі як Uniswap Protocol (UNI) та Chainlink (LINK), які є основою ринку децентралізованих фінансів.

Сет L1-монет

Цей криптосет включає активи найвідоміших та найавторитетніших проєктів на крипторинку з топ-списку Layer 1 активів за ринковою капіталізацією від CoinGecko: Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Cardano (ADA), Solana (SOL) та Polkadot (DOT).

Сет L2-монет

До цього сету входять проєкти з високим потенціалом зростання та прийняття, а також відібранні з топ-списку Layer 2 активи від CoinGecko: Polygon (MATIC), Arbitrum (ARB), Immutable X (IMX), Opium (OP) і EXMO Coin (EXM).

Сет монет метавсесвітів

Цей сет включає топові токени з найбільшою ринковою капіталізацією, зокрема The Sandbox (SAND), Axie Infinity Shards (AXS), Render Token (RNDR), Decentraland (MANA) та Enjin Coin (ENJ), які дозволять вам приєднатися до захоплюючого світу метавсесвітів.

З чого почати?

Після створення та верифікації акаунту на EXMO.com можна купити цілий сет з різних активів всього одним кліком.

  1. Увійдіть у свій акаунт на EXMO.com та перейдіть на сторінку криптосетів.

  2. Виберіть сет та натисніть «Купити».

Створіть свій диверсифікований та прибутковий криптопортфель.

Вдалих інвестицій!

Про EXMO.com

EXMO.com — ліцензована криптовалютна біржа, яка з 2014 року надає послуги з безпечного та зручного обміну криптовалютами. Компанія має офіс у Польщі та є постачальником послуг віртуальних активів (VASP), сертифікованим Центром реєстрів Литовської Республіки та зареєстрованим Реєстром віртуальних валютних операцій Республіки Польща. EXMO.com входить до топ-20 бірж, за даними CoinGecko. Обслуговує понад 1 мільйон активних користувачів і має щоденний обсяг торгів у розмірі $60 млн. На EXMO.com доступні 155 торгових пар, 7 фіатних валют, власний токен EXMO Coin (EXM) а також різні платіжні методи, зокрема банківські перекази та поповнення за допомогою карток Visa/Mastercard.

Більше інформації: https://exmo.com/uk

Джерело: Мінфін
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