Велика Британія внесла до санкційного списку «Московську біржу» і російські LNG-проєкти

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Хто потрапив під санкції

Під санкції потрапили «Московська біржа», «СПБ Біржа», «Національний розрахунковий депозитарій», «Національний кліринговий центр» та страхова компанія «Інгосстрах».

Крім того, під санкції потрапили російські компанії у галузі виробництва та транспортування скрапленого природного газу: «Мурманск LNG», «Новатек Мурманск LNG», «Сучасний морський арктичний транспорт LNG» та «Русатом Арктика».

Санкції також запроваджено проти російського виробника добрив «Русхімальянс», авіакомпанії «Волга-Днєпр», держпідприємства Науково-дослідний автомобільно-моторний інститут НАМІ, а також низки оборонних підприємств та кількох компаній з Китаю та Туреччини, які допомагали росії обходити санкції.

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Нагадаємо

СШАзапровадили санкції проти «Московської біржі», «Національного клірингового центру» центробанку РФ, «Національного розрахункового депозитарію», страхової компанії «Согаз» та «Російської національної перестрахувальної компанії».

Одразу після цього «Московська біржа» оголосила про припинення торгів доларом і євро, вона також зупинить торги інструментами з розрахунками у цих валютах.