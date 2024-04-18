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18 квітня 2024, 11:45

«Бонус для Маска»: Акціонерам Tesla запропонували знову дозволити виплатити Маску $56 млрд

Tesla запропонувала акціонерам відновити бонус для генерального директора компанії Ілона Маска у розмірі $56 млрд, пише CNBC. У січні цю виплату скасував суд у штаті Делавер, назвавши ухвалене раніше рішення про бонус «глибоко хибним».

Tesla запропонувала акціонерам відновити бонус для генерального директора компанії Ілона Маска у розмірі $56 млрд., пише CNBC.
Фото:depositphotos

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Що відомо

У Tesla заявили, що рішення суду створило «фундаментальну проблему для компанії». Раніше суддя Кетлін МакКормік аргументувала рішення анулювати винагороду тим, що на той момент компанію контролював саме Маск, а не рада директорів Tesla. За даними суду, комітет з винагород замість того, щоб вести переговори з Маском про умови операції з виплати бонусу, «працював разом з ним майже як консультативний орган».

Голова правління Tesla Робін Денхолм повідомила, що компанія не погоджується з рішенням суду. Крім того, в Tesla заявили, що попросять акціонерів схвалити перенесення реєстрації компанії з Делавера до Техасу, де зараз розташована штаб-квартира компанії.

Бонус для Маска

Бонус на загальну суму $56 млрд від Tesla схвалили Маску в 2018 році. Це стало найбільшим компенсаційним пакетом від публічної компанії за історію.

Винагорода складалася з 12 траншів опціонів на акції Tesla, які мали перейти Маску за умови, що капіталізація автовиробника збільшиться на $50 млрд, а сама компанія досягне певних цілей виручки.

Однак того ж року акціонер Tesla Річард Торнетта зажадав анулювати бонус, вважаючи його несправедливим. Торнетта подав відповідний позов до суду. Також із критикою угоди виступив і великий інвестор — пенсійний фонд California State Teachers' Retirement System (CalSTRS).

Як пише Business Insider, наростаючі проблеми з бізнесом Tesla завдали серйозного удару по капіталу Ілона Маска. Якщо в листопаді 2021 року Маск займав перше місце в рейтингу мільярдерів Bloomberg зі статками $340 млрд, то на момент закриття торгів 16 квітня 2024 року активи мільярдера оцінювалися «всього» в $178 млрд. Котирування Tesla з досягнутого в 2021 році піку в $415 за папір на 62%. За підсумками торгів 16 квітня акції коштували вже 157 доларів за штуку.

На початку тижня акції Tesla дешевшали на тлі рішення автовиробника скоротити штат працівників більш ніж на 10%. У грудні 2023 року у Tesla налічувалося трохи менш як 140,5 тис. співробітників, зазначав CNBC. Загалом з початку року акції Tesla подешевшали на 36,77%. На торгах у середу, 17 квітня, котирування на момент впали на 1,38%, до $154,95.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 4

+
0
bonv
bonv
18 квітня 2024, 12:08
#
Непоганий такий бонус:)))
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0
bonv
bonv
18 квітня 2024, 12:08
#
Правила багатих людей.
https://minfin.com.ua/blogs/bonv/232907/
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0
Genna Smatko
Genna Smatko
18 квітня 2024, 12:37
#
Там 30% інвесторів рашисти то зрозуміли рішення. Хороший хабар за підтримку путлера.
+
+15
Cheff spakuxa, Kiev
Cheff spakuxa, Kiev
18 квітня 2024, 12:59
#
Он работает на всех…
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