«Бонус для Маска»: Акціонерам Tesla запропонували знову дозволити виплатити Маску $56 млрд

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Що відомо

У Tesla заявили, що рішення суду створило «фундаментальну проблему для компанії». Раніше суддя Кетлін МакКормік аргументувала рішення анулювати винагороду тим, що на той момент компанію контролював саме Маск, а не рада директорів Tesla. За даними суду, комітет з винагород замість того, щоб вести переговори з Маском про умови операції з виплати бонусу, «працював разом з ним майже як консультативний орган».



Голова правління Tesla Робін Денхолм повідомила, що компанія не погоджується з рішенням суду. Крім того, в Tesla заявили, що попросять акціонерів схвалити перенесення реєстрації компанії з Делавера до Техасу, де зараз розташована штаб-квартира компанії.

Бонус для Маска

Бонус на загальну суму $56 млрд від Tesla схвалили Маску в 2018 році. Це стало найбільшим компенсаційним пакетом від публічної компанії за історію.

Винагорода складалася з 12 траншів опціонів на акції Tesla, які мали перейти Маску за умови, що капіталізація автовиробника збільшиться на $50 млрд, а сама компанія досягне певних цілей виручки.



Однак того ж року акціонер Tesla Річард Торнетта зажадав анулювати бонус, вважаючи його несправедливим. Торнетта подав відповідний позов до суду. Також із критикою угоди виступив і великий інвестор — пенсійний фонд California State Teachers' Retirement System (CalSTRS).



Як пише Business Insider, наростаючі проблеми з бізнесом Tesla завдали серйозного удару по капіталу Ілона Маска. Якщо в листопаді 2021 року Маск займав перше місце в рейтингу мільярдерів Bloomberg зі статками $340 млрд, то на момент закриття торгів 16 квітня 2024 року активи мільярдера оцінювалися «всього» в $178 млрд. Котирування Tesla з досягнутого в 2021 році піку в $415 за папір на 62%. За підсумками торгів 16 квітня акції коштували вже 157 доларів за штуку.



На початку тижня акції Tesla дешевшали на тлі рішення автовиробника скоротити штат працівників більш ніж на 10%. У грудні 2023 року у Tesla налічувалося трохи менш як 140,5 тис. співробітників, зазначав CNBC. Загалом з початку року акції Tesla подешевшали на 36,77%. На торгах у середу, 17 квітня, котирування на момент впали на 1,38%, до $154,95.