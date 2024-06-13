Імпорт електроенергії в цьому році коштуватиме Україні близько $800 млн. Про це під час монетарного брифінгу заявив заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук.
Імпорт електроенергії в цьому році коштуватиме Україні близько $800 млн — Ніколайчук
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Проблеми з енергетикою
«В останні місяці в Україні активізувалася проблема з електроенергією через обстріли рф. Згідно із оцінкою НБУ, у квітні ситуація була кращою, ніж очікував Нацбанк завдяки імпорту електроенергії та теплішій погоді, але в травні ситуація погіршилася (дефіцит був вищий — ред.). Стосовно червня, через спекотну погоду та виведення АЕС на ремонт ситуація буде дещо гіршою», — зазначив Ніколайчук.
За його словами, цю проблему в найближчі місяці має компенсувати розширення дозволу Європейської мережі.
«НБУ вже в липні переглядатиме оцінки дефіциту електроенергії і вплив на макроекономічну ситуацію в країні, Якщо ми говоримо про імпорт, то ми в квітні імпортували 0,3 ГВт, в травні — 0,6 ГВт? У вартісних показниках — це не такі великі гроші. Згідно із прогнозом НБУ, імпорт електроенергії в цьому році коштуватиме Україні близько $800 млн», — підсумував він.
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Відповідно, орієнтовний об'єм імпорту — близько 10 тис ГВт/г на рік. Чесно кажучи, не знаю чим це інформативніше.
Ключове тут те, що імпорт енергії обходиться нам зовсім недорого, на фоні інших витрат. Фактично, вартість власної генерації на ТЕС у нас приблизно така сама (атомна та гідро — дешевше). А якщо копнути, то ДТЕК можливо нам навіть дорожче обходився. Основна проблема імпорту — обмежена потужність.
1) ЄБРР — 300 млн. євро
2) Ісландія 700 тис. євро
3) Швеція 57 млн. євро
4) Австрія 5 млн. євро
5) Знову ЄБРР 1 мільярд євро
6) Німеччина 45 млн. євро
7) Велика Британія 27 млн 500 тис. євро
8) Знову Швеція 56 млн. 500 тис. євро
9) Знову Німеччина 30 млн. 400 тис. євро
10) Франція 650 млн. євро
11) Данія 420 млн. євро
12) Знову Велика Британія 23 млн. євро
13) США 190 млн. доларів
14) Знову Данія 5,8 млн. доларів
15) Японія 470 млн. доларів
16) Знову США 522 млн. доларів
17) І знову США 824 млн. доларів
18) Знову Велика Британія 180 млн. доларів
19) І ще раз США 25 млн. доларів.
20) Партнери G7+ 1 мільярд доларів.
Загалом по курсу на 13.06.2024 року це близько 250 527 866 000 гривень.(за курсом на 13.06.2024 це
6 144 907 187 доларів або 5 655 256 569 євро)
Тобто в нас має бути 250 мільярдів гривень ВИКЛЮЧНО НА ЕНЕРГЕТИКУ.
Тому, можемо собі дозволити по таких цінах на кілька років вперед закупити електроенергії.
p. s. Всі дані ви можете знайти в інтернеті, взявши суму вказану в моєму дописі і країну, котра цю суму надала.