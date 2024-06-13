Імпорт електроенергії в цьому році коштуватиме Україні близько $800 млн — Ніколайчук

Імпорт електроенергії в цьому році коштуватиме Україні близько $800 млн. Про це під час монетарного брифінгу заявив заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук.

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Проблеми з енергетикою

«В останні місяці в Україні активізувалася проблема з електроенергією через обстріли рф. Згідно із оцінкою НБУ, у квітні ситуація була кращою, ніж очікував Нацбанк завдяки імпорту електроенергії та теплішій погоді, але в травні ситуація погіршилася (дефіцит був вищий — ред.). Стосовно червня, через спекотну погоду та виведення АЕС на ремонт ситуація буде дещо гіршою», — зазначив Ніколайчук.

За його словами, цю проблему в найближчі місяці має компенсувати розширення дозволу Європейської мережі.

«НБУ вже в липні переглядатиме оцінки дефіциту електроенергії і вплив на макроекономічну ситуацію в країні, Якщо ми говоримо про імпорт, то ми в квітні імпортували 0,3 ГВт, в травні — 0,6 ГВт? У вартісних показниках — це не такі великі гроші. Згідно із прогнозом НБУ, імпорт електроенергії в цьому році коштуватиме Україні близько $800 млн», — підсумував він.