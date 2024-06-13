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13 червня 2024, 14:12

Нацбанк до кінця місяця очікує $2,2 млрд від МВФ та 1,9 млрд євро від ЄС

У найближчі тижні очікується активізація надходжень зовнішньої допомоги. Зокрема, уже досягнуто угоди на рівні персоналу за четвертим переглядом програми розширеного фінансування, тож у поточному місяці очікується надходження $2,2 млрд від МВФ додатково до 1,9 млрд євро від ЄС. Про це під час монетарного брифінгу заявив голова НБУ Андрій Пишний.

У найближчі тижні очікується активізація надходжень зовнішньої допомоги.
Фото:depositphotos

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Міжнародна допомога

«В умовах поступового відновлення економіки уряд нарощує податкові надходження, які за підсумками січня − травня перевищили планові показники. Важливим інструментом покриття бюджетних потреб залишаються й залучення на внутрішньому ринку на тлі збереження високого попиту на гривневі ОВДП», — зазначив Пишний.

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За його словами, з огляду на очікувані надходження від міжнародних партнерів та внутрішні заходи з мобілізації фінансових ресурсів уряд зможе й надалі забезпечувати значні видатки державного бюджету.

Водночас НБУ підтримуватиме комфортний рівень міжнародних резервів, достатній для забезпечення стійкої та контрольованої ситуації на валютному ринку.

Джерело: Мінфін
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