Нова пошта запускає нову послугу. Тепер при відправленні посилки кур'єром можна замовити пакування і не турбуватись про те, щоб знайти коробку. Про це повідомляє пресслужба компанії.
13 червня 2024, 13:54
Нова пошта запускає послугу пакування за допомогою кур'єра
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Замовити послугу пакування можна у мобільному застосунку або сказавши про це кур'єру під час відправки.
Для замовлення через застосунок потрібно:
- під час оформлення відправлення обрати розмір коробки — мала, середня або велика;
- натиснути плашку «запакувати»;
- натиснути плашку «крихка посилка», якщо відправлення крихке;
- віддати посилку кур'єру — він сам запакує.
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Вартість
Оплата за пакування буде додана до послуги доставки.
- конверт для документів або пакет для одягу від 0,5 до 4 кг — безкоштовно;
- маленька коробка (до 2 кг) — 10 грн;
- середня (до 10 кг) — 30 грн;
- велика (до 30 кг) — 70 грн;
- пухирка для крихких відправлень — 15 грн.
Джерело: Мінфін
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