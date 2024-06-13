Нова пошта запускає послугу пакування за допомогою кур'єра

Нова пошта запускає нову послугу. Тепер при відправленні посилки кур'єром можна замовити пакування і не турбуватись про те, щоб знайти коробку. Про це повідомляє пресслужба компанії.

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Замовити послугу пакування можна у мобільному застосунку або сказавши про це кур'єру під час відправки.

Для замовлення через застосунок потрібно:

під час оформлення відправлення обрати розмір коробки — мала, середня або велика;

натиснути плашку «запакувати»;

натиснути плашку «крихка посилка», якщо відправлення крихке;

віддати посилку кур'єру — він сам запакує.

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Вартість

Оплата за пакування буде додана до послуги доставки.