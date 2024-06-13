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13 червня 2024, 13:54

Нова пошта запускає послугу пакування за допомогою кур'єра

Нова пошта запускає нову послугу. Тепер при відправленні посилки кур'єром можна замовити пакування і не турбуватись про те, щоб знайти коробку. Про це повідомляє пресслужба компанії.

Нова пошта запускає нову послугу.
Фото: Нова пошта

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Замовити послугу пакування можна у мобільному застосунку або сказавши про це кур'єру під час відправки.

Для замовлення через застосунок потрібно:

  • під час оформлення відправлення обрати розмір коробки — мала, середня або велика;
  • натиснути плашку «запакувати»;
  • натиснути плашку «крихка посилка», якщо відправлення крихке;
  • віддати посилку кур'єру — він сам запакує.

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Вартість

Оплата за пакування буде додана до послуги доставки.

  • конверт для документів або пакет для одягу від 0,5 до 4 кг — безкоштовно;
  • маленька коробка (до 2 кг) — 10 грн;
  • середня (до 10 кг) — 30 грн;
  • велика (до 30 кг) — 70 грн;
  • пухирка для крихких відправлень — 15 грн.
Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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