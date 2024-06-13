Падіння біткоїна на тлі рішення ФРС, в OKX назвали основну причину злому акаунтів: що нового на ринку

Біткоїн упав до $67 000 на тлі рішення ФРС

В середу, 12 червня, ФРС зберегла процентну ставку у діапазоні 5,25−5,5% річних. Після чого ціна біткоїна впала з $69 800 до $67 400. Про це свідчать дані CoinMarketCap.

Сьогодні, 13 червня, вранці ціна біткоїна була опустилась до $67 000. На момент написання новини перша криптовалюта торгується на рівні $67 400.

Влада Нігерії звинуватила Binance у несплаті податків з обороту в $20 мільярдів

Криптовалютна біржа Binance отримала в Нігерії понад $20 млрд доходу тільки за 2023 рік, але не заплатила податків. Про це місцевим ЗМІ заявив міністр інформації країни Мохаммед Ідріс.

За його словами, оборот торговельної платформи значно «перевищив федеральний бюджет на охорону здоров’я та освіту, що підживлює валютні спекуляції та кризу вартості життя».

«Binance не зареєстрована в Нігерії та ніколи не сплачувала жодних податків у межах нігерійської юрисдикції, весь цей час діючи без нагляду або будь-яких звичайних захисних огороджень для виявлення злочинної діяльності», — додав Ідріс.

Міністр також прокоментував, що топменеджера Binance Тиграна Гамбаряна, який перебуває під вартою, затримали за сприяння у знеціненні курсу найри і веденні незареєстрованої підприємницької діяльності в Нігерії.

Ідріс спростував будь-які спекуляції про те, що уряд країни взяв співробітника біржі в заручники. Він вважає, що розгляд справи Binance у Нігерії відбувається в рамках закону, а біржа вже неодноразово ставала об'єктом розслідувань в інших юрисдикціях.

В OKX назвали підробку документів основною причиною злому акаунтів

Вчора, 12 червня, команда криптобіржі OKX підтвердила інформацію про злом кількох акаунтів, який призвів до крадіжки коштів.

За даними платформи, інцидент не має нічого спільного з такими інструментами верифікації, як Google Authenticator або підтвердження по SMS.

Незважаючи на це, команда OKX все ж порекомендувала клієнтам біржі використовувати Google Authenticator для посилення заходів захисту.

Раніше експерти SlowMist припустили, що хакерам вдалося перехопити SMS-повідомлення, які використовувалися для входу в акаунти, а потім створити нові API-ключі з правом на торгівлю і виведення коштів.

Ще одна група ентузіастів Dilation Effect повідомила, що зловмисники скористалися лазівкою в системі безпеки OKX. За їхніми словами, вона дає змогу відключати автентифікацію Google Authenticator або перевірку за SMS, не активуючи призупинення виведення коштів на 24 години в разі певних дій користувача.

Але в OKX спростували цю інформацію.

«Встановлено, що хтось підробив документи та отримав інформацію про деяких клієнтів OKX. Цю справу розслідують відповідні органи, і ми не можемо розкрити конкретні деталі. Ми повністю впевнені в безпеці і продовжимо дотримуватися принципу компенсації втрат капіталу клієнтів», — заявили в біржі.

OKX посилила заходи безпеки та контролю розпізнавання облич за допомогою штучного інтелекту і компенсувала всі втрати клієнтів. Крім того, у майбутньому компанія планує запровадити механізм закінчення терміну дії перевірених адрес для запобігання подібних інцидентів.

Ринок криптоактивів і технологій ШІ досягне $20 трлн до 2030 року — Bitwise

Старший аналітик Bitwise Asset Managment Хуан Леон заявив, що до 2030 року сумарний обсяг сфери штучного інтелекту та галузі криптоактивів може досягти $20 трлн.

Він відзначає зростальний зв’язок між двома секторами, що в наступні роки виллється в переплетений ринок високотехнологічної продукції та послуг. Як приклад Хуан навів співпрацю ШІ-стартапів і біткоїн-майнерів.

Нагадаємо, що компанія Core Scientific оголосила про угоду на 12 років з фірмою CoreWave щодо надання інфраструктури потужністю у 200 МВт. Партнерство має принести біткоїн-майнеру $3,5 млрд.