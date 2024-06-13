Лідери G7 на саміті узгодять кредит для України на $50 млрд

Що відомо

Як пише видання, неназваний офіційний представник Єлисейського палацу розповів, що для такого кредиту все ще необхідно буде доопрацювати технічні рішення вже після саміту G7.

За словами джерела, для остаточного рішення щодо кредиту може знадобитися ще деякий час.

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Журналісти уточнюють, що $50 млрд кредиту для України хочуть виділити до кінця 2024 року.

Нагадаємо

Радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван розповідав про те, що дискусії щодо $50 млрд для України досягли значного прогресу.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що перші 1,5 млрд євро доходів від заморожених російських активів буде переведено Україні вже в липні.

Україна намагається отримати інформацію про рахунки в бельгійському банку, на яких лежать гроші Центробанку рф, щоб надалі домогтися конфіскації цих коштів на свою користь. Йдеться про суму в 190 млрд євро.

США готові надати Україні кредит у розмірі $50 млрд, який буде погашатися прибутками від заморожених російських активів, якщо ЄС зможе продовжити санкції проти москви на невизначений термін.