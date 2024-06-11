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11 червня 2024, 18:25

G7 створить фонд допомоги Україні з доходів від заморожених російських активів

Країни «Групи семи» створять фонд для підтримки України, використовуючи доходи від заморожених російських активів. Про це пише ЕП з посиланням на Nikkei.

Країни «Групи семи» створять фонд для підтримки України, використовуючи доходи від заморожених російських активів.
Фото:depositphotos

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Що відомо

Фонд буде створений під егідою міжнародної організації, наприклад, Світового банку. США, Великобританія, Японія та інші країни будуть робити внески у вигляді кредитів. Прибуток від інвестування заморожених активів буде використовуватися для погашення цих кредитів.

Фонд надаватиме допомогу Україні у вигляді пожертвувань, тому країна не буде зобов'язана повертати гроші.

Лідери G7 мають намір досягти домовленості з цього питання на саміті в Італії.

Нагадаємо

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що перші 1,5 млрд євро доходів від заморожених російських активів буде переведено Україні вже в липні.

Україна намагається отримати інформацію про рахунки в бельгійському банку, на яких лежать гроші Центробанку рф, щоб надалі домогтися конфіскації цих коштів на свою користь. Йдеться про суму в 190 млрд євро.

США готові надати Україні кредит у розмірі $50 млрд, який буде погашатися прибутками від заморожених російських активів, якщо ЄС зможе продовжити санкції проти москви на невизначений термін.

Джерело: Мінфін
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