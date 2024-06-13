Мінфін США відрізав росію від ІТ-послуг

Міністерство фінансів США в рамках розширення санкційних заходів заборонило надавати послуги у сфері програмного забезпечення та IT особам, які перебувають у росії. Про це пише Moscow Times.

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Що заборонив Мінфін

Згідно з документом, заборонено експорт, продаж, постачання зі США, а також через треті країни послуг у сфері IT-консультування та проєктування, IT-підтримки та хмарних сервісів для програмного забезпечення будь-якій особі з росії. Рішення набуде чинності 12 вересня 2024 року.

«Сьогоднішні дії посилюють ризик вторинних санкцій для іноземних фінансових установ, які мають справу із військовою економікою росії; обмежують можливість російської військово-промислової бази використати певні послуги», — йдеться у заяві американського міністерства фінансів.

При цьому нові заборони не поширюються на операції, пов'язані із телекомунікаційними технологіями та гуманітарними місіями.

Санкції проти росії

12 червня Мінфін США розширив список санкцій щодо росії. До нього увійшли понад 200 юридичних осіб та понад 30 фізичних.

Так, санкції введено проти Московської біржі, страхової компанії «Согаз», проектів «Арктик СПГ 1» та «Арктик СПГ 3». Обмеження також торкнулися голови Гагаузької автономії Євгенії Гуцул, гендиректора «РусХімАльянсу» Кирила Селезньова та олімпійського чемпіона зі спортивної гімнастики Микити Нагорного.