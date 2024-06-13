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13 червня 2024, 10:06

Мінфін США відрізав росію від ІТ-послуг

Міністерство фінансів США в рамках розширення санкційних заходів заборонило надавати послуги у сфері програмного забезпечення та IT особам, які перебувають у росії. Про це пише Moscow Times.

Міністерство фінансів США в рамках розширення санкційних заходів заборонило надавати послуги у сфері програмного забезпечення та IT особам, які перебувають у росії.
Фото:depositphotos

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Що заборонив Мінфін

Згідно з документом, заборонено експорт, продаж, постачання зі США, а також через треті країни послуг у сфері IT-консультування та проєктування, IT-підтримки та хмарних сервісів для програмного забезпечення будь-якій особі з росії. Рішення набуде чинності 12 вересня 2024 року.

«Сьогоднішні дії посилюють ризик вторинних санкцій для іноземних фінансових установ, які мають справу із військовою економікою росії; обмежують можливість російської військово-промислової бази використати певні послуги», — йдеться у заяві американського міністерства фінансів.

При цьому нові заборони не поширюються на операції, пов'язані із телекомунікаційними технологіями та гуманітарними місіями.

Санкції проти росії

12 червня Мінфін США розширив список санкцій щодо росії. До нього увійшли понад 200 юридичних осіб та понад 30 фізичних.

Так, санкції введено проти Московської біржі, страхової компанії «Согаз», проектів «Арктик СПГ 1» та «Арктик СПГ 3». Обмеження також торкнулися голови Гагаузької автономії Євгенії Гуцул, гендиректора «РусХімАльянсу» Кирила Селезньова та олімпійського чемпіона зі спортивної гімнастики Микити Нагорного.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 5

+
+55
neverice
neverice
13 червня 2024, 10:46
#
Ого, так це ж фактично заборона на хостинг на AWS, Azure, Google Cloud та практично всіх інших.
А також, потенційно заборону на доступ до Apple Store, Play Market.
І під питанням взагалі доступ до практично будь-якого платного сервісу типу Adobe, Dropbox, Office365 і т.д.
Неясним поки лишається питання — це тільки для фіз осіб, або і для організацій також.
+
0
nitrolog
nitrolog
13 червня 2024, 11:35
#
Будуть завозити обладнання через інші країни під фіктивними фірмами як це вони роблять вже давно, а доступ до хмарних сервісів через юрідички інших країн
+
0
Три літри
Три літри
13 червня 2024, 13:16
#
Будуть завозити обладнання через інші країни під фіктивними фірмами я

Яке обладнання, про що ти? Ти взагалі прочитав про що мова? :D
+
0
preyvanamor
preyvanamor
13 червня 2024, 11:29
#
«При цьому нові заборони не поширюються на операції, пов’язані із телекомунікаційними технологіями…»

спецом діру для огризка залишили! яфони не можна відключати там ні в якому разі!
+
0
Pablito
Pablito
13 червня 2024, 11:30
#
Досить добре. Шкода тільки, що це не було зроблено 2 роки тому.
«Ви завжди можете розраховувати, що американці зроблять правильно після того, як вони перепробують усі інші варіанти»
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