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12 червня 2024, 10:15

Міненерго США різко знизило прогноз ціни Brent у 2024 році

Міненерго США знизило прогноз ціни на нафту Brent на 2024 рік з $87,79 за барель до $84,15 за барель, випливає із даних щомісячного прогнозу управління енергетичної інформації (EIA) відомства.

Міненерго США знизило прогноз ціни на нафту Brent на 2024 рік з $87,79 за барель до $84,15 за барель, випливає із даних щомісячного прогнозу управління енергетичної інформації (EIA) відомства.► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новиниПрогноз на 2025 рік збережено на рівні $85,38 за барель.
Фото:depositphotos

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Прогноз на 2025 рік збережено на рівні $85,38 за барель.

За оцінкою EIA, у травні середня спотова ціна Brent була на рівні $82 за барель, що на $8 менше, ніж у квітні.

Аналітики міністерства вважають, що ухвалене на зустрічі 2 червня низка країн ОПЕК+ рішення про продовження добровільних скорочень видобутку на третій квартал підтримають вартість Brent у другому півріччі 2024 року на рівні $85 за барель.

При цьому обмежена пропозиція з боку альянсу призведе до ще більшого вилучення запасів нафти.

«Ми очікуємо, що продовження всіх добровільних скорочень до третього кварталу 2024 року призведе до того, що комерційні запаси нафти продовжать падати аж до першого кварталу 2025 року і підвищать тиск на ціни на нафту в цей період», — повідомляється у звіті.

Аналітики зазначають, що у першій половині року комерційні запаси нафти скоротилися приблизно на 0,3 млн б/д. «Ми очікуємо, що вони знизяться в середньому на 0,6 млн б/д з третього кварталу 2024-го по перший квартал 2025-го», — вважають в EIA.

У відомстві очікують, що зростання світових запасів нафти розпочнеться з другого кварталу наступного року в середньому на 0,4 б/д, а в другій половині 2025-го воно прискориться до 0,6 млн б/д.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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