Національний банк України встановив на 12 червня 2024 року офіційний курс гривні на рівні 40,5178 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ знизив курс гривні на 9 копійок.
12 червня 2024, 8:00
Офіційний курс: НБУ знову знизив гривню
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Валютний ринок
НБУ на 12 червня встановив офіційний курс євро на рівні 43,45 грн. Європейська валюта подешевшала на 2 копійки.
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Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1
Але для аграрія без ВО, напевне, такий вислів допустимий