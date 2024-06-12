Газовики та військові розробляють захист для підземних газосховищ

30 травня АТ «Укртрансгаз» АТ «НАК «Нафтогаз України» уклало без проведення тендеру угоду з ДП «Центральний проектний інститут» Міністерства оборони України на суму 1,16 млн грн для розробки захисту своїх об'єктів. Про це повідомляють «Наші гроші» з посиланням на «Прозорро».

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Навесні цього року вперше відбулися потужні обстріли газосховищ на Львівщині, включаючи удари російськими «кинджалами». В результаті в березні-квітні було пошкоджено деяке обладнання, проте критичних наслідків вдалося уникнути. У львівських газосховищах накопичується газ для опалювального сезону всієї України.

Проектанти Міноборони повинні розробити концептуальні інженерні рішення для захисту об'єктів критичної інфраструктури.

Закупівлю провели без тендеру згідно з особливостями публічних закупівель під час воєнного стану, оскільки вона стосується захисту об'єктів нафтогазового комплексу, включаючи захист працівників, створення та облаштування захисних споруд цивільного захисту, а також відновлення пошкоджених внаслідок збройної агресії рф об'єктів.

В обґрунтуванні зазначено, що «Укртрансгаз» є особливо важливим об'єктом нафтогазової галузі. В результаті повітряних атак на його об'єкти було пошкоджено виробничі приміщення, обладнання та системи підземного зберігання газу.

Закупівлю провели для приведення стану технічної захищеності об'єктів критичної інфраструктури та особливо важливих об'єктів «Укртрансгазу» до вимог безпеки та оборони в умовах воєнного стану.

Також метою є запобігання пошкодження та руйнування технологічного обладнання, вузлів та агрегатів, які використовуються для підземного зберігання газу.

З 2017 року ДП «Центральний проектний інститут» Міноборони отримало державних підрядів на суму 19,82 млн грн. Зокрема, у 2023 році проектування захисних споруд замовляло КП «Київтеплоенерго», а у 2022 році - ПАТ «Центренерго».