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12 червня 2024, 18:33

За 5 місяців 2024 року товарообіг України склав $44,3 млрд

Протягом січня-травня 2024 року в Україну імпортували товарів на суму $27,5 млрд, а експортували — на $16,8 млрд. При цьому оподаткований імпорт склав $23,7 млрд, що становить 86% загальних обсягів імпортованих товарів. Про це йдеться в повідомленні Митниці.

Протягом січня-травня 2024 року в Україну імпортували товарів на суму $27,5 млрд, а експортували — на $16,8 млрд.
Фото:depositphotos

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Податкове навантаження на 1 кг оподаткованого імпорту в січні-травні 2024 року склало 0,50 дол/кг, що на 10% більше, ніж за аналогічний період 2023 року.

Звідки імпортували

Країни, з яких найбільше імпортували товарів до України: Китай — $5,3 млрд, Польща — $2,9 млрд і Німеччина — $2,2 млрд.

Куди експортували

Експортували з України найбільше до Польщі — на $1,7 млрд, Китаю — на $1,4 млрд, Іспанії — на $1,4 млрд.

У загальних обсягах ввезених у січні-травні 2024 року товарів 65% склали такі категорії товарів:

  • машини, устаткування та транспорт — $9,4 млрд

при митному оформленні зазначених товарів до бюджету сплачено 69,2 млрд грн, що складає 31% надходжень митних платежів;

  • продукція хімічної промисловості — $5,1 млрд

при митному оформленні зазначених товарів до бюджету сплачено 36,8 млрд грн, що складає 16% надходжень митних платежів;

  • паливно-енергетичні — $3,4 млрд

при митному оформленні зазначених товарів до бюджету сплачено 54,6 млрд грн, що складає 24% надходжень митних платежів.

До трійки найбільш експортованих з України товарів увійшли:

  • продовольчі товари — $10,8 млрд
  • метали та вироби з них — $1,8 млрд
  • мінеральні продукти — $1,6 млрд

За 5 місяців 2024 року при митному оформленні експорту товарів, на які встановлене вивізне мито, до бюджету сплачено 128 млн грн.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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