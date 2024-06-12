Фонд гарантування вкладів розширив перелік банків-агентів

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб розширив перелік банків-агентів, через які здійснюється виплата коштів клієнтам ліквідованих банків, до 15 установ. До підключених до Автоматизованої системи виплат банків-агентів Фонду приєдналися Радабанк та А-Банк . Про це повідомляє пресслужба Фонду.

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На сьогодні вкладники збанкрутілих банків мають змогу отримати кошти (готівкою або на рахунок) як безпосередньо у відділенні одного з банків-агентів Фонду з паспортом або іншим документом, що посвідчує особу, та ІПН, так і дистанційно, без фізичного відвідування відділення банку.

Щоб отримати кошти, не виходячи з дому, вкладник має можливість:

скористатися інструментом дистанційних онлайн-виплат, який пропонують своїм клієнтам шість банків-агентів Фонду;

подати заяву та отримати відшкодування на рахунок у банку-агенті через послугу «Повернення вкладів» у застосунку «Дія».

Зазначається, що станом на травень 2024 року 40% усіх виплат були здійснені саме в онлайн-режимі, зокрема, через послугу «Повернення вкладів» у «Дії».

Як отримати послугу в «Дії»

авторизуйтеся в застосунку;

відкрийте розділ Послуги — Повернення вкладів;

виберіть збанкрутілий банк, у якому мали рахунок. Якщо тримали кошти в декількох банках, заявки подаються окремо;

виберіть картку «єПідтримка», на яку надійдуть кошти. Рахунок має бути в банку-агенті Фонду, який є учасником послуги. Або ж одразу в застосунку можна відкрити в кілька кліків нову картку «єПідтримка» в одному з банків-агентів Фонду;

уточніть контактні дані для звʼязку;

перевірте заявку;

підпишіть заявку «Дія.Підписом».

Дистанційні виплати здійснюють шість банків-агентів: Приватбанк, Укргазбанк, Сенс Банк, Банк Південний, ПУМБ та Таскомбанк.

Відшкодування коштів

У Фонді також нагадали, що після набуття чинності Закону України № 2180-ІХ «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення стабільності системи гарантування вкладів фізичних осіб», на час дії в Україні воєнного стану та протягом трьох місяців після його скасування чи припинення запроваджено норму про 100% відшкодування коштів за банківськими вкладами.

Це означає, що вкладникам банків, щодо яких прийнято рішення про виведення з ринку під час дії цієї норми, Фонд відшкодовує повну суму їхніх вкладів, включно з відсотками, станом на день початку процедури виведення.