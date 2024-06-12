Фонд гарантування вкладів фізичних осіб розширив перелік банків-агентів, через які здійснюється виплата коштів клієнтам ліквідованих банків, до 15 установ. До підключених до Автоматизованої системи виплат банків-агентів Фонду приєдналися Радабанк та А-Банк. Про це повідомляє пресслужба Фонду.
Фонд гарантування вкладів розширив перелік банків-агентів
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На сьогодні вкладники збанкрутілих банків мають змогу отримати кошти (готівкою або на рахунок) як безпосередньо у відділенні одного з банків-агентів Фонду з паспортом або іншим документом, що посвідчує особу, та ІПН, так і дистанційно, без фізичного відвідування відділення банку.
Щоб отримати кошти, не виходячи з дому, вкладник має можливість:
- скористатися інструментом дистанційних онлайн-виплат, який пропонують своїм клієнтам шість банків-агентів Фонду;
- подати заяву та отримати відшкодування на рахунок у банку-агенті через послугу «Повернення вкладів» у застосунку «Дія».
Зазначається, що станом на травень 2024 року 40% усіх виплат були здійснені саме в онлайн-режимі, зокрема, через послугу «Повернення вкладів» у «Дії».
Як отримати послугу в «Дії»
- авторизуйтеся в застосунку;
- відкрийте розділ Послуги — Повернення вкладів;
- виберіть збанкрутілий банк, у якому мали рахунок. Якщо тримали кошти в декількох банках, заявки подаються окремо;
- виберіть картку «єПідтримка», на яку надійдуть кошти. Рахунок має бути в банку-агенті Фонду, який є учасником послуги. Або ж одразу в застосунку можна відкрити в кілька кліків нову картку «єПідтримка» в одному з банків-агентів Фонду;
- уточніть контактні дані для звʼязку;
- перевірте заявку;
- підпишіть заявку «Дія.Підписом».
Дистанційні виплати здійснюють шість банків-агентів: Приватбанк, Укргазбанк, Сенс Банк, Банк Південний, ПУМБ та Таскомбанк.
Відшкодування коштів
У Фонді також нагадали, що після набуття чинності Закону України № 2180-ІХ «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення стабільності системи гарантування вкладів фізичних осіб», на час дії в Україні воєнного стану та протягом трьох місяців після його скасування чи припинення запроваджено норму про 100% відшкодування коштів за банківськими вкладами.
Це означає, що вкладникам банків, щодо яких прийнято рішення про виведення з ринку під час дії цієї норми, Фонд відшкодовує повну суму їхніх вкладів, включно з відсотками, станом на день початку процедури виведення.
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