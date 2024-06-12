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12 червня 2024, 15:43

З початку року гральний бізнес сплатив податків до бюджету в 100 разів більше, ніж у 2021 році

За перші п’ять місяців 2024 року представники грального бізнесу сплатили податків до державного бюджету на суму 7,38 млрд грн. Про це повідомив перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк.

За перші п’ять місяців 2024 року представники грального бізнесу сплатили податків до державного бюджету на суму 7,38 млрд грн.
Фото:depositphotos

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Скільки сплачено в держказну

«А зараз просто для порівняння мало це чи багато? Це в 101 раз ніж за січень-травень 2021 року, у 38 разів більше ніж за січень-травень 2022-го і навіть у три рази більше ніж за аналогічний період 2023-го», — зазначив він.

Відповідні результати вдалося досягти, попри те, що «були позбавлені ліцензії деякі оператори і досі є велика частина тіні», додав Железняк.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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bonv
bonv
12 червня 2024, 15:48
#
Військових розводять на гроші…
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