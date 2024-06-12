З початку року гральний бізнес сплатив податків до бюджету в 100 разів більше, ніж у 2021 році

За перші п’ять місяців 2024 року представники грального бізнесу сплатили податків до державного бюджету на суму 7,38 млрд грн. Про це повідомив перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк.

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Скільки сплачено в держказну

«А зараз просто для порівняння мало це чи багато? Це в 101 раз ніж за січень-травень 2021 року, у 38 разів більше ніж за січень-травень 2022-го і навіть у три рази більше ніж за аналогічний період 2023-го», — зазначив він.

Відповідні результати вдалося досягти, попри те, що «були позбавлені ліцензії деякі оператори і досі є велика частина тіні», додав Железняк.