На Київщині через негоду діють нові аварійні відключення електроенергії

Сьогодні, 12 червня, через негоду у Київській області діють нові аварійні відключення. Грозовий фронт зачепив всі регіони Київщини. Про це повідомляє пресслужба ДТЕК Київські регіональні електромережі.

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Зазначається, що внаслідок грози із сильним дощем та вітром до 25 мс на ранок 12 червня знеструмлені 36 ліній та 611 трансформаторних підстанцій.

«Наші фахівці вже ліквідовують наслідки негоди. Задача — максимально оперативно відновити сьогодні роботу всіх ліній вищої напруги — 10 кВ та взятися за заявки клієнтів по мережах нижчого класу напруги 0,4 кВ, щоб повернути світло в усі домівки. Однак, сильний вітер із дощем ускладнюють роботи, що може спровокувати нові аварії в мережах», — йдеться в повідомленні.

Українців закликали бути обережними та не нехтувати правилами безпеки і не наближатись до ліній електропередачі.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що сьогодні обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень по всій Україні з 15:00 до 23:00.