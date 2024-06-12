12 червня обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень по всій Україні з 15:00 до 23:00. Про це повідомляє пресслужба Укренерго.
12 червня 2024, 8:34
Відключення світла: В Укренерго назвали графіки на 12 червня
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Яка причина
Причиною в Укренерго назвали зростання енергоспоживання через спеку.
Дефіцит в енергосистемі
Через спекотну погоду в Україні цього літа прогнозується зростання споживання електроенергії, і відповідно збільшиться дефіцит.
В Національній енергетичній компанії «Укренерго» очікують, що в середині літа ситуація в енергосистемі країни може бути найважчою.
Джерело: Мінфін
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