Відключення світла: В Укренерго назвали графіки на 12 червня

12 червня обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень по всій Україні з 15:00 до 23:00. Про це повідомляє пресслужба Укренерго.

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Яка причина

Причиною в Укренерго назвали зростання енергоспоживання через спеку.

Дефіцит в енергосистемі

Через спекотну погоду в Україні цього літа прогнозується зростання споживання електроенергії, і відповідно збільшиться дефіцит.

В Національній енергетичній компанії «Укренерго» очікують, що в середині літа ситуація в енергосистемі країни може бути найважчою.