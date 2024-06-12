Tether вкладе $1 млрд в угоди протягом року, Crypto.com отримала ліцензію в Ірландії: що нового на ринку

Tether інвестує понад $1 млрд в угоди протягом року

Компанія Tether, емітент стейблкоїна USDT, інвестує більш ніж $1 млрд в угоди протягом наступних 12 місяців. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на слова генерального директора фірми Паоло Ардоіно.

Відомо, що цим займатиметься інвестиційний підрозділ Tether — Tether Investments.

«У Tether Investments працює 15 осіб, які щомісяця оцінюють до сотні пропозицій, більшість з яких надходить безпосередньо від стартапів. Компанія орієнтована на альтернативну фінансову інфраструктуру для ринків, що розвиваються, штучний інтелект і біотехнології. На ці галузі фірма вже витратила близько $2 млрд за останні два роки», — заявив Ардоіно.

Він додав, що компанія планує й надалі зберігати 100% своїх резервів, але водночас вона збирається інвестувати частину прибутку в угоди. Він зазначив, що фірма вже вклала понад $1 млрд у штучний інтелект.

Крім того, Ардоіно заявив, що наприкінці 2024 року Tether хоче запустити платформу, на якій компанії зможуть випускати облігації та акції у формі цифрових токенів, а центральні банки зможуть пропонувати централізовані цифрові валюти.

Більшість заблокованих у мережі Solana валідаторів були росіянами

На вихідних мережа Solana виключила з програми делегування 32 валідатори, які брали участь у «сендвіч-атаках». Більшість заблокованих операторів — громадяни рф. Про це повідомляє CoinDesk із посиланням на свої джерела.

Вони залишилися валідаторами в мережі, але втратили право отримувати винагороду за перевірку транзакцій у блокчейні Solana. Також їм загрожують суворі фінансові санкції.

За даними джерела, загалом 32 валідатори володіли 1,5 млн SOL, що становить приблизно 0,5% частки програми.

Сендвіч-трейдинг, також відомий як сендвіч-атака чи сендвічинг, — це торгова стратегія та метод маніпулювання на криптовалютних ринках. Сендвіч-трейдер прагне скористатися змінами цін на токени, викликаних транзакціями на децентралізованих біржах (DEX), щоб отримати прибуток за рахунок трейдерів, що нічого не підозрюють.

Біржа Crypto.com отримала ліцензію постачальника послуг в Ірландії

У вівторок, 11 червня, криптовалютна біржа Crypto.com отримала ліцензію постачальника послуг віртуальних активів від Центрального банку Ірландії. Про це повідомляє пресслужба компанії.

За даними CoinDesk, компанію було внесено до реєстру 7 червня під назвою Foris DAX. Вона надаватиме послуги з обміну криптовалют на фіат.

«Це схвалення є останнім свідченням нашої прихильності дотриманню вимог і відповідальним інноваціям. Ми раді розширити нашу пропозицію в Ірландії, даючи змогу споживачам користуватися найповнішою пропозицією криптопродуктів», — заявив президент і головний операційний директор Crypto.com Ерік Анзіані.

У Австралії заборонили використовувати криптовалюти для азартних ігор — ЗМІ

Влада Австралії заборонила місцевим жителям використовувати кредитні картки та цифрові гаманці для участі в азартних іграх. Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

Австралійцям тепер заборонено робити онлайн-ставки за допомогою кредитних карток і цифрових валют, на кшталт біткоїна, оскільки уряд намагається зупинити їх від участі в азартних іграх.

Відомо, що компанії, які не дотримуються нових правил, можуть бути оштрафовані на суму приблизно до $155 000.

Виконавчий директор організації Responsible Wagering Australia Кай Кантвелл, яка надає послуги для гемблінгових компаній, закликав уряд поширити заборону на всі види азартних ігор.

Він вважає, що якщо заходи щодо захисту споживачів не будуть єдиними для всіх видів азартних ігор, це стимулюватиме деяких людей переходити на інші сервіси.