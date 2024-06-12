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12 червня 2024, 11:43

З початку року кількість справ щодо шахрайства вже в 1,6 разів більша, ніж за весь 2021 рік — Опендатабот

Понад 38 тисяч справ було відкрито за ст. 190 «Шахрайство» за перші п’ять місяців 2024 року, за даними Генпрокуратури. Це у 1,6 разів більше, ніж за весь 2021 рік. Майже кожне п'яте провадження про шахрайство дійшло до суду цьогоріч. Про це йдеться в даних Опендатабот.

Понад 38 тисяч справ було відкрито за ст.
Фото:depositphotos

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Шахрайство зростає

Рекордні 38 204 кримінальні провадження щодо шахрайства було відкрито в Україні за п’ять місяців 2024 року. Це вже у 1,6 разів більше, ніж за весь 2021 рік, коли було відкрито 23 847 справ.

Кримінальних проваджень щодо шахрайства побільшало на 10% у порівнянні до аналогійного періоду торік.

Трохи більше 7 тисяч або 18% усіх зареєстрованих справ у 2024 році дійшли до суду. Ще понад 4,5 тисячі справ було закрито.

Найпопулярніші методи шахрайства

За даними Національного банку України, найпопулярнішими методами шахрайства з платіжними картками в Україні традиційно залишається соціальна інженерія та фішинг.

Аби знизити пандемію шахрайства та допомогти громадянам захиститися від злодіїв, НБУ разом з Державною службою спеціального зв’язку та захисту інформації України розпочав Всеукраїнську інформаційну кампанію з платіжної безпеки.

Дізнатися, яких правил потрібно дотримуватися, аби вберегтись від злодіїв, можна на спеціальній сторінці проєкту.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

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0
Prya
Prya
12 червня 2024, 12:40
#
Баффет только недавно высказывался о блестящих перспективах данной отрасли, в частности с помощью ИИ
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