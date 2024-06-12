Бізнес назвав головні проблеми у 2024 році

Головні виклики для бізнесу

Ключовими викликами для ведення бізнесу у 2024 році підприємці назвали:

бронювання військовозобов'язаних співробітників як виклик вказали 80% опитаних;

безпеку та захист співробітників — 75%;

здоров'я та психічний стан співробітників — 50%;

перебої в електропостачанні — 50%;

ракетні атаки РФ на критичну інфраструктуру та активи — 45%;

економічну та споживчу рецесію — 40%;

залучення та збереження топкадрів — 39%;

логістичні та транспортні проблеми — 30%;

регуляторні виклики — 24%;

тиск з боку державних органів — 23%.

При цьому 76% компаній-членів палати вбачають гостру проблему в роботі судової системи. З них 65% вважають, що судова система є цілком неефективною і потребує значних покращень, а 35% — що судова система загалом ефективна, але вимагає певних змін. Лише 24% компаній вважають, що судова система є ефективною і не потребує змін.

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Серед топ-3 кроків, які має зробити уряд України, щоб суттєво допомогти бізнесу в 2024 році, підприємці назвали чітку та прозору процедуру бронювання (80%), реальну та ефективну судову реформу (70%), передбачуваність та стабільність податкового законодавства (62%).

Методика опитування

В опитуванні, проведеному з 22 травня по 5 червня, взяли участь 111 керівників та топменеджерів компаній-членів Американської торговельної палати.