Мобілізація впливає на результати діяльності 81% компаній в Україні. Про це свідчить опитування «Оцінка стану бізнесу в воєнній Україні», проведене серед керівників та топменеджерів компаній-членів Американської торговельної палати в Україні (AmCham), пише Бізнес.Цензор.
Бізнес назвав головні проблеми у 2024 році
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Головні виклики для бізнесу
Ключовими викликами для ведення бізнесу у 2024 році підприємці назвали:
- бронювання військовозобов'язаних співробітників як виклик вказали 80% опитаних;
- безпеку та захист співробітників — 75%;
- здоров'я та психічний стан співробітників — 50%;
- перебої в електропостачанні — 50%;
- ракетні атаки РФ на критичну інфраструктуру та активи — 45%;
- економічну та споживчу рецесію — 40%;
- залучення та збереження топкадрів — 39%;
- логістичні та транспортні проблеми — 30%;
- регуляторні виклики — 24%;
- тиск з боку державних органів — 23%.
При цьому 76% компаній-членів палати вбачають гостру проблему в роботі судової системи. З них 65% вважають, що судова система є цілком неефективною і потребує значних покращень, а 35% — що судова система загалом ефективна, але вимагає певних змін. Лише 24% компаній вважають, що судова система є ефективною і не потребує змін.
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Серед топ-3 кроків, які має зробити уряд України, щоб суттєво допомогти бізнесу в 2024 році, підприємці назвали чітку та прозору процедуру бронювання (80%), реальну та ефективну судову реформу (70%), передбачуваність та стабільність податкового законодавства (62%).
Методика опитування
В опитуванні, проведеному з 22 травня по 5 червня, взяли участь 111 керівників та топменеджерів компаній-членів Американської торговельної палати.
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