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12 червня 2024, 9:56

Бізнес назвав головні проблеми у 2024 році

Мобілізація впливає на результати діяльності 81% компаній в Україні. Про це свідчить опитування «Оцінка стану бізнесу в воєнній Україні», проведене серед керівників та топменеджерів компаній-членів Американської торговельної палати в Україні (AmCham), пише Бізнес.Цензор.

Мобілізація впливає на результати діяльності 81% компаній в Україні.

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Головні виклики для бізнесу

Ключовими викликами для ведення бізнесу у 2024 році підприємці назвали:

  • бронювання військовозобов'язаних співробітників як виклик вказали 80% опитаних;
  • безпеку та захист співробітників — 75%;
  • здоров'я та психічний стан співробітників — 50%;
  • перебої в електропостачанні — 50%;
  • ракетні атаки РФ на критичну інфраструктуру та активи — 45%;
  • економічну та споживчу рецесію — 40%;
  • залучення та збереження топкадрів — 39%;
  • логістичні та транспортні проблеми — 30%;
  • регуляторні виклики — 24%;
  • тиск з боку державних органів — 23%.

При цьому 76% компаній-членів палати вбачають гостру проблему в роботі судової системи. З них 65% вважають, що судова система є цілком неефективною і потребує значних покращень, а 35% — що судова система загалом ефективна, але вимагає певних змін. Лише 24% компаній вважають, що судова система є ефективною і не потребує змін.

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Серед топ-3 кроків, які має зробити уряд України, щоб суттєво допомогти бізнесу в 2024 році, підприємці назвали чітку та прозору процедуру бронювання (80%), реальну та ефективну судову реформу (70%), передбачуваність та стабільність податкового законодавства (62%).

Методика опитування

В опитуванні, проведеному з 22 травня по 5 червня, взяли участь 111 керівників та топменеджерів компаній-членів Американської торговельної палати.

Джерело: Мінфін
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