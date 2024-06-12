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12 червня 2024, 9:37

Нацбанк застосував заходи впливу до 14 фінансових установ

Нацбанк застосував до ТОВ «ФК «Голден Коін» (ЄДРПОУ 44245822) захід впливу у вигляді вимоги про вжиття заходів, спрямованих на усунення (виправлення) виявлених під час нагляду порушень та приведення діяльності у відповідність до вимог законодавства України.

Нацбанк застосував до ТОВ «ФК «Голден Коін» (ЄДРПОУ 44245822) захід впливу у вигляді вимоги про вжиття заходів, спрямованих на усунення (виправлення) виявлених під час нагляду порушень та приведення діяльності у відповідність до вимог законодавства України.► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новиниКого оштрафувалиТакож Національний банк застосував до восьми фінансових компаній заходи впливу у вигляді накладення штрафу та до трьох фінансових компаній і двох ломбардів заходи впливу у вигляді письмового застереження — за несвоєчасне подання регулятору звітності за IV квартал 2023 року та / або 2023 рік, І квартал 2024 року.
Фото:depositphotos

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Кого оштрафували

Також Національний банк застосував до восьми фінансових компаній заходи впливу у вигляді накладення штрафу та до трьох фінансових компаній і двох ломбардів заходи впливу у вигляді письмового застереження — за несвоєчасне подання регулятору звітності за IV квартал 2023 року та / або 2023 рік, І квартал 2024 року.

Штрафи накладено на:

  • ТОВ «Гроші 247» (ЄДРПОУ 41803222);
  • ТОВ «А Б Файненшиал Груп"(ЄДРПОУ 41918068);
  • ТОВ «ФК «Кредитон» (ЄДРПОУ 41361657);
  • ТОВ «ФК «Централ Фінанс» (ЄДРПОУ 40371994);
  • ТОВ «Сучасний Факторинг» (ЄДРПОУ 35310044);
  • ТОВ «Авто-Лізинг» (ЄДРПОУ 42278777);
  • ТОВ «ФК «Маніту» (ЄДРПОУ 42585871);
  • ТОВ «Кардсервіс» (ЄДРПОУ 39551837).

Штрафи підлягають сплаті протягом місяця з дня набрання чинності рішеннями Комітету з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг.

Письмове застереження

Заходи впливу у вигляді письмового застереження застосовано до:

  • ТОВ «Лізингова компанія «Д ЕНД Д» (ЄДРПОУ 37995534);
  • ТОВ «Лізинг Експерт» (ЄДРПОУ 44278389);
  • ТОВ «ВФС Україна» (ЄДРПОУ 37164056);
  • ПТ «Альт-Ломбард» (ЄДРПОУ 32556378);
  • ПТ Ломбард «Галицький «Даниляк і Компанія» (ЄДРПОУ 39460624).

Зазначені установи зобов’язані у строк до 10 липня 2024 року усунути недоліки в діяльності щодо нездійснення належного контролю за своєчасністю подання регулятору звітності та вжити заходів для недопущення аналогічних порушень у подальшій діяльності.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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