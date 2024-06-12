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12 червня 2024, 8:52

Україна у Берліні представила 95 проєктів для інвесторів на понад $27 мільярдів

Міністерство економіки представило 95 інвестиційних проєктів на близько 27 млрд доларів під час конференції з відновлення України в Берліні. Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Міністерство економіки представило 95 інвестиційних проєктів на близько 27 млрд доларів під час конференції з відновлення України в Берліні.
Фото:depositphotos

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Що представила Україна

На конференції з відновлення України у Берліні було представлено інвестиційний гайд України, що був підготовлений за сприяння KSE Institute та компаній великої четвірки.

Цей документ описує інвестиційний ландшафт України. Також він окреслює пріоритетні сектори та має для них приклади інвестиційних проєктів. Серед найбільш пріоритетних відзначають енергетичний, логістичний, агропромисловий комплекс, металургію, медицину, критичне виробництво, а також ІТ.

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Документ також містить 95 інвестиційних проєктів, що потребують близько 27 млрд доларів фінансування. Відзначається, що частина проєктів вимагають доопрацювання. Для цього уряд хоче запустити Project Preparation Facility.

«Щоб наздогнати країни ЄС за рівнем ВВП на душу населення, Україні потрібні інвестиції або передача технологій у розмірі 10−30 млрд доларів на рік протягом наступного десятиліття. У 2023 році іноземні інвестори вклали в економіку України $4,25 млрд, що перевищує обсяги 2016−2017 років. Ми маємо продовжувати збільшувати цей показник», — зазначила міністр економіки України Юлія Свириденко.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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PROFAN goncharuk
PROFAN goncharuk
12 червня 2024, 9:12
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Коли ви вже будете звіти про зроблені справи рекламувати, а не проекти (набридла ваша брехня нескінченна)
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