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11 червня 2024, 19:23

ЄС підписав перші гарантійні угоди на 1,4 млрд євро у рамках програми Ukraine Facility

Євросоюз підписав перші гарантійні угоди на суму 1,4 млрд євро в рамках інвестиційного компонента програми Ukraine Facility. Тим самим — запустив Ukraine Investment Framework, який допоможе прискорити відновлення України, зокрема енергетичної інфраструктури. Про це повідомила міністр економіки Юлія Свириденко.

Євросоюз підписав перші гарантійні угоди на суму 1,4 млрд євро в рамках інвестиційного компонента програми Ukraine Facility.
Фото: me.gov.ua

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Деталі

«Фінансова допомога ЄС — це один з факторів, завдяки чому наша економіка в умовах війни демонструє відновлювальне зростання. Після рекордного падіння в майже 30%, торік ми вже мали ВВП +5,3%. Щоб зростання продовжувалося, нам потрібно швидко відновлювати зруйноване, зокрема енергетичну інфраструктуру, яку останні місяці нещадно знищує ворог, але найголовніше — нам треба залучати інвестиції в приватний сектор, допомагати бізнесу працювати і розвиватися. Якраз цьому сприятимуть перші угоди на 1,4 млрд євро, підписані з міжнародними та двосторонніми фінансовими інституціями у рамках Ukraine Investment Framework, інвестиційного компонента програми Ukraine Facility. Адже тепер цей інвестиційний інструмент почне працювати, а в Україну почнуть заходити нові інвестори», — зазначила Свириденко.

Нові угоди складаються з 1 млрд євро кредитних гарантій і 400 млн євро змішаних фінансових грантів.

Читайте: До кінця місяця Україна отримає 1,9 мільярда євро за планом Ukraine Facility

Вони принесуть користь приватним компаніям, у тому числі малим і середнім підприємствам, муніципалітетам і українським державним підприємствам, а також будуть зосереджені на ремонті, реконструкції та розвитку енергетичної інфраструктури.

Інші програми спрямовані на транспортний і муніципальний сектори, доступ до фінансування для малих і середніх підприємств, зокрема тих, які постраждали від війни в деокупованих і прифронтових регіонах.

Україна та ЄС підписали угоду про скасування фінансових зобов’язань України, пов’язаних з її участю в програмах ЄС, які стосуватимуться всіх платежів з 1 січня 2021 року, що заощадить кошти державного бюджету України.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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