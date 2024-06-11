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11 червня 2024, 19:45

Середня сума однієї операції українців скоротилась

За 1 квартал 2024 року середня сума однієї операції в торговельних мережах серед українців становила 327 гривень, коли торік цей показник складав 344 гривні. Про це повідомляє пресслужба НБУ.

За 1 квартал 2024 року середня сума однієї операції в торговельних мережах серед українців становила 327 гривень, коли торік цей показник складав 344 гривні.

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Так, середня сума однієї операції з переказу з картки на картку становила 1 931 грн (2 133 грн рік тому за аналогічний період). Втім зріс чек оплати товарів та послуг у мережі Інтернет — 541 грн (460 грн).

Регулятор зазначає, що кількість операцій (безготівкових та з отримання готівки) з використанням платіжних карток в Україні та за її межами у I кварталі 2024 року становила 1 950,9 млн шт., а їхня сума — 1 489,7 млрд грн.

З них безготівковими були 1 837,6 млн операцій на загальну суму 960,9 млрд грн. Так, 94 із 100 операцій з платіжними картками — безготівкові.

Найбільше операцій із використанням карток за сумою та за кількістю припадало на розрахунки в торговельній мережі (45,1% та 72% відповідно). Там було здійснено 1 323,4 млн операцій на суму 433,2 млрд грн.

Перекази з картки на картку у I кварталі 2024 року становили третину за сумою (32,9%) та майже десятину за кількістю (8,9%). Оплата товарів і послуг в інтернеті — 14,6% за сумою та 14,1% за кількістю.

Джерело: Мінфін
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