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11 червня 2024, 17:01

Україна отримає 100 млн євро від БРРЄ на знищене житло: Угода підписана

11 червня міністр фінансів України Сергій Марченко та Керівник Банку розвитку Ради Європи Карло Монтічеллі підписали Угоду щодо надання Україні позики обсягом 100 млн євро в рамках проєкту «НОМЕ. Компенсація за знищене житло». Про це йдеться у повідомленні міністерства.

11 червня міністр фінансів України Сергій Марченко та Керівник Банку розвитку Ради Європи Карло Монтічеллі підписали Угоду щодо надання Україні позики обсягом 100 млн євро в рамках проєкту «НОМЕ.
Фото:mof.gov.ua

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Що відомо про проєкт

Проєкт HOME реалізовуватиметься по всій підконтрольній території України. Залучені кошти буде спрямовано на підтримку механізму прямої допомоги (житлових сертифікатів), завдяки якому кінцеві бенефіціари, у тому числі учасники бойових дій, інваліди та багатодітні сім'ї, отримають компенсацію за знищене внаслідок бойових дій та терористичних атак рф житло у вигляді сертифікатів на придбання житла.

«Повномасштабна війна росії завдала житловому сектору України збитків на понад 50 млрд доларів США. Проєкт HOME допоможе постраждалим громадянам якнайшвидше повернутися до комфортного життя. Надзвичайно вдячні Банку за активну підтримку і солідарність з Україною. Подальша реалізація та розробка проєктів з підтримки соціальної сфери сприятиме сталому соціальному розвитку та відновленню», — зазначив Марченко.

Читайте: В Україні планують розширити програму «єВідновлення» на постраждалий бізнес

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«Я радий підписати першу кредитну угоду між БРРЄ та Україною. Це лише початок. Як провідний соціальний банк Європи, БРРЄ має намір підтримувати довгостроковий соціальний розвиток та соціальну цілісність України, а також її відновлення та реконструкцію. Розраховуємо продовжувати працювати над визначеними Урядом України пріоритетами, використовуючи нашу експертну підтримку, досвід та ресурси на благо українського народу», — заявив Керівник БРРЄ Карло Монтічеллі.

Проєкт впроваджується у межах послуги «єВідновлення», а також згідно з чинним законодавством, а саме Законом України «Про компенсацію за пошкодження та знищення окремих категорій обʼєктів нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій спричинених збройною агресією рф проти України».

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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