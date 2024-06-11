Україна отримає 100 млн євро від БРРЄ на знищене житло: Угода підписана

11 червня міністр фінансів України Сергій Марченко та Керівник Банку розвитку Ради Європи Карло Монтічеллі підписали Угоду щодо надання Україні позики обсягом 100 млн євро в рамках проєкту «НОМЕ. Компенсація за знищене житло». Про це йдеться у повідомленні міністерства.

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Що відомо про проєкт

Проєкт HOME реалізовуватиметься по всій підконтрольній території України. Залучені кошти буде спрямовано на підтримку механізму прямої допомоги (житлових сертифікатів), завдяки якому кінцеві бенефіціари, у тому числі учасники бойових дій, інваліди та багатодітні сім'ї, отримають компенсацію за знищене внаслідок бойових дій та терористичних атак рф житло у вигляді сертифікатів на придбання житла.

«Повномасштабна війна росії завдала житловому сектору України збитків на понад 50 млрд доларів США. Проєкт HOME допоможе постраждалим громадянам якнайшвидше повернутися до комфортного життя. Надзвичайно вдячні Банку за активну підтримку і солідарність з Україною. Подальша реалізація та розробка проєктів з підтримки соціальної сфери сприятиме сталому соціальному розвитку та відновленню», — зазначив Марченко.

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