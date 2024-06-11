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11 червня 2024, 15:40

У наступні 10 років Україна потребуватиме до $30 млрд щорічних інвестицій — Кабмін

Україна потребує від 10 до 30 млрд доларів щорічних інвестицій в наступні 10 років. Про це розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє Урядовий портал.

Україна потребує від 10 до 30 млрд доларів щорічних інвестицій в наступні 10 років.

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Водночас уряд України продовжує вживати заходи для підвищення власних доходів бюджету. Зокрема, запущено низку програм стимулювання економіки, які дали позитивний ефект.

«Минулого року ВВП відновився на 5,3%. За перші 4 місяці цього року зростання на 4,4%. Відбувається збільшення експорту та інвестицій», — зауважив очільник уряду.

Прем'єр-міністр наголосив, що одним із пріоритетів зараз має стати передача російських заморожених суверенних активів для стійкості та відновлення України.

За словами глави уряду, для швидкого економічного відновлення в умовах війни Україні також важливо встановити довгостроковий, до 2027 року, план системної фінансової підтримки. І саме координаційна платформа має стати майданчиком, де буде розроблено такий план для забезпечення макроекономічної стабільності України.

Денис Шмигаль відзначив, що п’ять пріоритетів швидкого відновлення залишаються в силі на цей та наступний рік.

Це відбудова житла, гуманітарне розмінування, відновлення критичної інфраструктури, відновлення економіки та енергетика.

Водночас після безпрецедентних ударів росії по українській енергосистемі, особливої підтримки потребує енергетичний сектор.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Strain
Strain
11 червня 2024, 16:55
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Я уже вижу как в послевоенной Украины будут выделятся триллионы гривен на разминирование Донбасса. Отчитались что разминировали 100000000 снарядов. Только кто это проверит. Ведь всё уничтожается на местах.
Будет как с 50 млрд на защиту ТЕЦ. Но если ТЕЦ в труху то кто уже проверит куда ушли деньги.
Это так пара примеров распила.
Думаю если это понимаю я, то и зеленые. Именно поэтому они так держутся за власть.
Так что ждите «Я легитимный», «Те года не в счет» и т. д.
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