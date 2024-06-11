Гральний бізнес та будівництво фортифікацій: Рахункова палата готується до аудиту

Рахункова палата додала контрольні заходи щодо використання бюджетних коштів на військові інженерно-технічні і фортифікаційні споруди, а також — аудит сфери грального бізнесу. Про це йдеться у повідомленні Палати.

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Що відомо

Рахункова палата виключила вісім аудитів зі свого плану роботи на поточний рік. Зокрема, це — аудит фінансової підтримки ДП «Національний академічний український драматичний театр імені Марії Заньковецької» та Львівського національного академічного театру опери та балету імені Соломії Крушельницької, аудит функціонування закордонних дипломатичних установ України, аудит управління у сфері проведення виборів та референдумів та ін.

Ще у частини аудитів уточнено назву, або перенесено дату розгляду звіту.