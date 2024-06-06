Nvidia стала другою найдорожчою компанією у світі, обігнавши Apple

Nvidia стала першою в історії компанією з виробництва чипів, яка досягла ринкової капіталізації $3 трлн. Компанія витіснила Apple і посіла друге місце у світовому рейтингу найдорожчих компаній, пише Bloomberg .

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Торги на біржі

5 червня акції компанії зросли на 5,2% і закрилися на рекордній позначці $1 224,40, внаслідок чого ринкова вартість перевищила $3 трлн і при цьому випередила Apple Inc.

Востаннє Nvidia коштувала більше, ніж Apple, у 2002 році, за пʼять років до випуску першого iPhone. Тоді обидві компанії коштували менш як $10 млрд кожна.

Генеральний директор компанії Дженсен Хуанг заявив, що фірма планує щороку оновлювати свої прискорювачі штучного інтелекту.

Читайте: Nvidia отримала рекордний квартальний виторг на понад $26 мільярдів на тлі буму ШІ

За даними Bloomberg Billionaires Index, зростання акцій у середу збільшило його статки більш ніж на $5 млрд до $107,4 млрд.

Поява генеративного штучного інтелекту — це нова промислова революція, і Nvidia розраховує зіграти важливу роль у переході технологій на персональні компʼютери, казав раніше Хуанг.

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, що американська компанія Nvidia отримала рекордний квартальний виторг в розмірі $26,04 млрд на тлі буму штучного інтелекту. Це на 18% вище за показник за попередній квартал і на 262% більше, ніж рік тому.

Чистий прибуток компанії досяг $14,88 млрд порівняно з $2 млрд роком раніше. Дохід на акцію склав $5,98.

За даними CNBC, інвестори очікували виторг в $24,65 млрд і прибуток на акцію в $5,95.

Компанія оголосила, що 7 червня 2024 року проведе дроблення звичайних акцій, ціна яких наразі перевищила $1 000 на розширених торгах, у співвідношенні 10 до 1.

Найбільший бізнес Nvidia

Найбільший і найважливіший бізнес Nvidia ― продаж центрів оброблення даних, куди входять чипи штучного інтелекту і додаткові компоненти, необхідні для роботи великих ШІ-серверів.

Згідно зі звітом, виручка в цій категорії зросла на 427% порівняно з аналогічним кварталом попереднього року і становила $22,6 млрд.

У компанії заявили, що зростання продажів датацентрів зумовлене сильним попитом, який зростає, на генеративне навчання ШІ та логічні висновки на платформі Hopper, включно з графічним процесором H100.

Тому корпорація планує набирати обертів у цій галузі. Nvidia розроблятиме нові чипи щороку, а не раз на два роки.