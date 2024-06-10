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10 червня 2024, 12:15

В Україні зменшать ліміти споживання електроенергії. Що обіцяють у Міненерго

З 24 червня критична інфраструктура отримає пріоритет в електропостачанні, а решта електроенергії буде розподілена рівномірно між областями, що може зменшити доступність електрики для споживачів. Про це повідомив радник прем'єр-міністра України з питань енергетики Юрій Бойко, пише «РБК-Україна».

З 24 червня критична інфраструктура отримає пріоритет в електропостачанні, а решта електроенергії буде розподілена рівномірно між областями, що може зменшити доступність електрики для споживачів.
Фото:depositphotos

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Що кажуть в Міненерго

«Ми з доступної електроенергії в Україні будемо віднімати обсяг електроенергії, яка необхідна критичній інфраструктурі й вже з таким винесеним за дужки обсягом буде доводитись ліміт для кожної області. Умовно кажучи, тепер буде не 80% на кожну область, а з урахування критичної інфраструктури, яка зменшить доступність, буде, наприклад, 70%. Але ці 70% будуть доведені до кожного регіону. Відповідна тривалість відключень по Україні плюс-мінус повинна вирівнятись», — пояснив радник прем'єр-міністра України з питань енергетики.

За словами Бойко, днями було виведено з ремонту атомний блок, що дозволило додати енергосистемі 1000 МВт й уникнути обмежень світла на цих вихідних. Втім, у неділю, 9 червня, все ж довелось протягом години залучати аварійну допомогу у сусідів.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 4

+
+24
Vlad UKR
Vlad UKR
10 червня 2024, 12:25
#
Брехуни ы лыіцемери) Шоу з тарифами та постачанням)
+
+9
milon
milon
10 червня 2024, 12:53
#
Не, это понятно, а решение какое этой всей ситуации? До народа хоть какие-то планы могут довести?
+
+30
irakez
irakez
10 червня 2024, 12:55
#
Для більшості регіонів зменшать. Для Києва, Одеси та інших великих міст в результаті збільшать 👍 Тому що це лютий треш, коли декілька міст сидять по 16−20 годин без світла, бо всі ліміти забирає критична інфраструктура, а іншим взагалі не вимикають.
+
+15
Qwerty1999
Qwerty1999
10 червня 2024, 13:07
#
Нiчого не збiльшать, бо нема надлишкiв.
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