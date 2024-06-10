Сегмент токенізованих активів реального світу (RWA) продемонстрував неймовірні темпи зростання протягом місяця, залишивши позаду динаміку біткоїна та ефіру. Про це свідчать дані Artemis Terminal.
10 червня 2024, 11:52
Сектор токенізованих активів реального світу перевершив ріст біткоїна та Ethereum
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Зростання RWA пояснюється низкою гучних прикладів токенізації реальних активів. До прикладу, Galaxy Digital токенізувала скрипку Страдіварі 1708 року.
Токени в секторі RWA злетіли на 61,98%, тоді як Ethereum та біткоїн показали приріст лише на 26,1% та 14% відповідно.
Водночас найгіршу динаміку продемонстрував сектор штучного інтелекту -27%.
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1
на токенизированной скрипке Страдивари…