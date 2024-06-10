Сектор токенізованих активів реального світу перевершив ріст біткоїна та Ethereum

Сегмент токенізованих активів реального світу (RWA) продемонстрував неймовірні темпи зростання протягом місяця, залишивши позаду динаміку біткоїна та ефіру. Про це свідчать дані Artemis Terminal.

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Зростання RWA пояснюється низкою гучних прикладів токенізації реальних активів. До прикладу, Galaxy Digital токенізувала скрипку Страдіварі 1708 року.

Токени в секторі RWA злетіли на 61,98%, тоді як Ethereum та біткоїн показали приріст лише на 26,1% та 14% відповідно.

Водночас найгіршу динаміку продемонстрував сектор штучного інтелекту -27%.