Galaxy Digital видала кредит у криптовалюті під заставу скрипки Страдіварі

Galaxy Digital токенізувала скрипку Страдіварі 1708 року, яка коштує $9 млн й видала під це кредит у криптовалюті. Про це повідомляє компанія на своєму сайті.

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Власник антикваріату — співзасновник студії Animoca Brands Яту Сіу. Він так прокоментував подію:

«Ця скрипка — перший інструмент такого легендарного походження, який зазнав токенізації. Я дуже радий допомогти створити цю нову економічну модель для отримання активів, зберігаючи при цьому дорогоцінну частинку історії».

Інструмент перебуває у довіреного кастодіана в Гонконзі.

Компанія не уточнила, як вчинить із випущеними на базі Ethereum токенами. Сума позики не розголошується, але у Bloomberg зазначили, що йдеться про мільйони доларів.