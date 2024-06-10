Де найбільше купують нових авто в Україні

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Скільки придбали авто

Зокрема, за місяць кияни придбали — 1948 нових авто (на 10% більше, ніж торік), мешканці Дніпропетровщини купили 496 автівки (+11%), на Київщині зареєстрували 424 (+6%), на Одещині — 283 (+0,4%), на Львівщині — 278 (+5%).

Бестселером травня на цих ринках був кросовер Toyota RAV-4.