У травні 2024 року найбільшими регіональними ринками нових легкових авто в Україні були Київ, а також Дніпропетровська, Київська, Одеська та Львівська області. Ці регіональні ринки забезпечили 62% травневих продажів нових легковиків. Про це повідомляє Укравтопром.
10 червня 2024, 10:45
Де найбільше купують нових авто в Україні
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Скільки придбали авто
Зокрема, за місяць кияни придбали — 1948 нових авто (на 10% більше, ніж торік), мешканці Дніпропетровщини купили 496 автівки (+11%), на Київщині зареєстрували 424 (+6%), на Одещині — 283 (+0,4%), на Львівщині — 278 (+5%).
Бестселером травня на цих ринках був кросовер Toyota RAV-4.
Джерело: Мінфін
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