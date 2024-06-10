10 червня в Україні знову будуть введені графіки відключення електроенергії. Про це повідомляє «Укренерго».
10 червня 2024, 8:26
Укренерго: 10 червня в Україні знову будуть введені графіки відключення світла
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Графіки відключення
«10 червня по всій території України обленерго будуть застосовувати графіки відключень для промислових та побутових споживачів з 16:00 до 22:00», — повідомили в компанії.
Укренерго пояснило, що причина відключень цього разу — зростання споживання на початку робочого тижня.
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«Енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури, які виконують функцію життєзабезпечення населення, обмежуватись не буде», — додали в компанії.
Джерело: Мінфін
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