Укренерго: 10 червня в Україні знову будуть введені графіки відключення світла

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Графіки відключення

«10 червня по всій території України обленерго будуть застосовувати графіки відключень для промислових та побутових споживачів з 16:00 до 22:00», — повідомили в компанії.

Укренерго пояснило, що причина відключень цього разу — зростання споживання на початку робочого тижня.

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«Енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури, які виконують функцію життєзабезпечення населення, обмежуватись не буде», — додали в компанії.