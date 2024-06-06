ДТЕК: Понад 90% теплової генерації України зараз не працює

Вся теплова генерація України або пошкоджена, або зруйнована внаслідок російських атак. ППро це повідомив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук під час KIEF Talks, пише Forbes.

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Що відомо

За словами Сахарука, деякі станції неможливо відновити до закінчення війни. Як приклад, він навів Курахівську ТЕС потужністю 1,2 ГВт, яка розташована в 10 км від фронту.

Він зазначив, що росіяни розбомбили цю станцію і додатково знищили ракетою міст, через який на неї постачали вугілля.

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Виконавчий директор ДТЕК заявив, що після минулих обстрілів взимку 2022−2023 років компанія відновила 10 енергоблоків за понад $100 млн. Зараз потреба вже сягає у понад $300 млн.

Нагадаємо

Внаслідок російської атаки 22 березня на Харківщині була знищена Зміївська ТЕС. У ніч на 11 квітня росія знищила Трипільську ТЕС у місті Українка Київської області.

Востаннє росія здійснила масовану ракетно-дронову атаку на енергетику України в ніч на 8 травня — постраждали обʼєкти «Укренерго» та ДТЕК. Значних пошкоджень було завдано також обʼєктам гідроенергетики — дві ГЕС виведено з експлуатації.