Robinhood планує купити найбільшу криптобіржу Європи

►Підписуйтесь на сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Платформа займає 16 позицію у рейтингу на CoinMarketCap. Обсяг торгів за добу становить приблизно $230 млн, а кількість ринків — 191. Угода може відбутись у першій половині 2025 року.



Bitstamp була заснована у 2011 році й вважається однієї з найстарших криптобірж, а також найбільшою платформою у Європі.