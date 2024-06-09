Компанія-розробник інвестиційної платформи Robinhood хоче купити криптобіржу Bitstamp за $200 млн. Про це пише CoinDesk.
9 червня 2024, 14:35
Robinhood планує купити найбільшу криптобіржу Європи
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Платформа займає 16 позицію у рейтингу на CoinMarketCap. Обсяг торгів за добу становить приблизно $230 млн, а кількість ринків — 191. Угода може відбутись у першій половині 2025 року.
Bitstamp була заснована у 2011 році й вважається однієї з найстарших криптобірж, а також найбільшою платформою у Європі.
Джерело: Мінфін
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