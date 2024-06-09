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9 червня 2024, 13:29

В Україні випустять сувенірну банкноту «0 євро»

Сувенірну банкноту «нуль євро» із зображенням Софійського собору 11 століття випустить Національний заповідник «Софія Київська». Про це пише The Village.

Сувенірну банкноту «нуль євро» із зображенням Софійського собору 11 століття випустить Національний заповідник «Софія Київська».

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Купюра має вигляд реального євро й виготовлена за тією ж технологією. Тобто вона містить водяний знак, мікродрук, контрпринт, голограму, а також має елементи захисту від ультрафіолету й сенсорну зону для людей з порушеннями зору.

Так хочуть підтримати європейський проєкт, який займається популяризацією культурних й історичних пам’яток, а також сприяє збереженню й матеріальному забезпеченню європейської культурної спадщини, пояснюють у заповіднику.

У продаж купюри запустять 10 червня 2024 року. Їх можна буде придбати в сувенірній крамничці на вході під дзвіницею Національного заповідника «Софія Київська» або замовити онлайн за посиланням. Ціна — 300 грн.

Джерело: Мінфін
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