В Україні випустять сувенірну банкноту «0 євро»

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Купюра має вигляд реального євро й виготовлена за тією ж технологією. Тобто вона містить водяний знак, мікродрук, контрпринт, голограму, а також має елементи захисту від ультрафіолету й сенсорну зону для людей з порушеннями зору.

Так хочуть підтримати європейський проєкт, який займається популяризацією культурних й історичних пам’яток, а також сприяє збереженню й матеріальному забезпеченню європейської культурної спадщини, пояснюють у заповіднику.

У продаж купюри запустять 10 червня 2024 року. Їх можна буде придбати в сувенірній крамничці на вході під дзвіницею Національного заповідника «Софія Київська» або замовити онлайн за посиланням. Ціна — 300 грн.