Ідея створення фонду НАТО для України на 100 мільярдів євро провалилася

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг відмовився від ініційованого ним раніше плану створення п’ятирічного фонду військової допомоги Україні після того, як більшість членів альянсу відмовилися підтримати цю ідею. Про це повідомляє Bloomberg.

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Замість цього Столтенберг просить країни зберегти внески у безпекову підтримку України на поточному рівні.

Нова пропозиція генсека НАТО передбачає, що союзники візьмуть зобов’язання витрачати щонайменше 40 мільярдів євро ($43 млрд) на рік як на летальну, так і на нелетальну допомогу Україні. Це означало б, що країни НАТО погодяться зберегти допомогу на тому рівні, на якому вона перебуває з моменту вторгнення росії у 2022 році.

Оновлену пропозицію міністри оборони країн НАТО розглянуть на зустрічі у Брюсселі наступного тижня.

Якщо вона буде підтримана, НАТО визначатиме цільові обсяги допомоги від кожної країни на основі відсотка її ВВП, а потім, ймовірно, опублікуватиме загальні показники у щорічному звіті.