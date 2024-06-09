Суверенний фонд Норвегії проголосує проти зарплати Маску

Суверенний фонд Норвегії, один з акціонерів Tesla, заявив в суботу, що проголосує проти ратифікації пакета оплати праці генерального директора Tesla Ілона Маска в розмірі $56 мільярдів. Про це повідомляє Reuters.

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Згідно з даними LSEG, фонд є восьмим найбільшим акціонером Tesla і володіє близько 0,98% акцій компанії вартістю $7,7 мільярда.

Фонд критично ставиться до надмірної оплати праці генеральних директорів. Він заявив, що цінує «значну цінність, створену під керівництвом пана Маска з моменту надання дозволу в 2018 році».

«Проте ми, як і раніше, стурбовані загальним розміром винагороди, структурою з урахуванням тригерів ефективності, розмиванням і відсутністю пом'якшення ризику ключових осіб.

Ми продовжимо шукати конструктивний діалог з Tesla на цю та інші теми", — заявили в Norges Bank Investment Management (NBIM), який управляє фондом.

У 2018 році фонд голосував проти цього пакету.

Норвезький фонд добробуту також заявив, що проголосує за пропозицію акціонерів, які закликають Tesla прийняти політику свободи об'єднань і колективних переговорів, що є перемогою профспілок, які прагнуть утвердити свій вплив на американського автовиробника.

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