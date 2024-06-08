Колекцію годинників Сільвестра Сталлоне продали на аукціоні за $6,7 мільйона

Аукціонний дім Sotheby’s у Нью-Йорку продав колекцію годинників голлівудського актора Сільвестра Сталлоне за $6,7 мільйона. Про це повідомляє Daily Caller.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Зокрема, годинник Patek Philippe Reference 6300G-010 Grandmaster Chime продали за $5,4 мільйона. Він став «найціннішим сучасним годинником, проданим в історії Sotheby’s», заявили в аукціонному домі.

Попередній рекорд був встановлений на аукціоні Sotheby’s у Гонконгу в жовтні 2023 року. Тоді годинник Richard Mille Reference RM53−02 продали за 4,5 мільйона доларів.

Зазначається, що загалом колекція з 11 годинників була продана за $6,7 мільйона, початкова оцінка становила 6 мільйонів доларів.

У торгах брали участь понад 200 осіб, із яких понад сотню були особисто присутні на аукціоні.