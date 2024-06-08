Nvidia займає 88% ринку відеокарт

У порівнянні з IV кварталом 2023 року, частка Nvidia на ринку графічних процесорів зросла на 8% — до 88%. Компанія поставила 7,66 мільйона відеокарт у I кварталі 2024 року та 7,6 мільйона у IV кварталі 2023-го. Водночас у I кварталі минулого року компанія поставила лише 5,26 мільйона. Про це пише Tom’s Hardware.

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5 червня компанія випередила Apple та стала другою найдорожчою компанією за ринковою ціною, поступаючись лише Microsoft. Пізніше акції просіли й Nvidia знову опустилась на 3 місце.

У AMD справи гірше. Компанія втратила 7% ринку у порівнянні з попереднім кварталом, але AMD показує кращі результати, ніж минулого року. У першому кварталі 2024 року компанія поставила 1,04 мільйона відеокарт, а в IV кварталі 2023 року — 1,81 мільйона. Але в I кварталі минулого року цей показник складав лише 0,75 мільйона.Intel поки що у статистику взагалі не входить, оскільки компанія ще не встигла розігнатися на ринку відеокарт з Arc A770 та A750. Постачання компанії були незначні та не увійшли у загальну статистику.

У порівнянні з минулим роком ринок відеокарт виріс на 39,2%, однак у порівнянні з минулим кварталом — знизився на 7,9%. Таке скорочення обсягів постачання було передбачено й свідчить про те, що після кількох неспокійних років через пандемію ринок відеокарт знову зростає. Загалом у I кварталі 2024 року поставили 8,7 мільйона карт, а у попередньому кварталі — 9,5 мільйона.