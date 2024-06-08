Mercedes повертає у виробництво культовий автомобіль

Культовий Mercedes-Benz 190 повернуть у виробництво. Перший екземпляр нової моделі продадуть у Німеччині на аукціоні. Стартова ціна — 700 тис євро .

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Компанія планує випустити всього 100 таких авто, тому ціна машини доволі велика.

Дизайн Mercedes 190E Evolution II відтворили до найменших деталей. Утім, оптика і колісні диски автомобіля сучасні. Маса авто складе 1350 кг.

Крім того, для сучасного Mercedes 190E Evo II готують абсолютно новий 3,0-літровий компресорний V6. Його запропонують у двох версіях — на 443 і 490 сил. Піковий крутний момент складе 550 Нм.

Також Mercedes-Benz 190 отримає 6-ступінчасту механічну КПП, повністю нову підвіску та збільшені гальма діаметром 380 мм спереду і 360 мм ззаду.