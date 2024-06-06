Блокування кордону на пункті пропуску «Рава-Руська — Гребенне» триватиме до 00:00 7 червня, повідомило Західне регіональне управління Державної прикордонної служби України.
6 червня 2024, 17:45
Блокування кордону: Польські фермери продовжили до 7 червня
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Блокування кордону
За інформацією, отриманою від польської сторони, блокування руху на ПП «Гребенне» продовжиться до 00:00 7 червня за київським часом.
Протестувальники продовжують не пропускати вантажівки на виїзд з України.
Що вимагають фермери
Серед основних вимог фермерів — зменшення ввезення зернових культур на територію Польщі з України та скасування низки положень програми ЄС «Зелений курс».
Джерело: Мінфін
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